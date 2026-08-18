Luis Díaz del Bayern Múnich se convierte en el mejor jugador colombiano en FC27; este es su puntaje

Hace unas semanas se dieron a conocer varios detalles de todo lo que sería el nuevo juego FC27, en donde varios jugadores colombianos tendrían puntajes que nadie esperaba ver. Uno de ellos es Luis Díaz, el crack colombiano que logró brillar en varias oportunidades usando la camiseta del Bayern Múnich, el equipo alemán que confió en su trabajo en las canchas y donde ya marcó varios goles.

El guajiro haría parte de los mejores jugadores que estarían en esta nueva edición del videojuego, donde los usuarios podrían escoger su perfil sin problema, con el fin de que disfruten de un partido usando todas las jugadas y tácticas que tiene el 14 del cuadro aleman.

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Luis Díaz entre los mejores jugadores del FC27

En días pasados, varias personas filtraron información sobre los detalles que tendría este nuevo juego; según revelaron, Luis Díaz sería el único jugador colombiano que hace parte de los mejores que hacen parte del juego. De hecho, es el tercer futbolista del Bayern Múnich que tiene la mejor puntuación con 88 puntos, algo que, sin duda, sorprendió a cientos de usuarios en todo el mundo.

Así, Lucho Díaz se convierte en el segundo jugador colombiano en alcanzar este puntaje; el primero fue James Rodríguez, quien en el 2019 consiguió esta calificación. Lo que significa que el guajiro está haciendo historia con todo lo que ha logrado con la camiseta de su club, en donde sin duda es uno de los grandes favoritos.

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Pero eso no es todo, pues en el 2025, el jugador ya había ganado nuevamente un premio en Alemania por todo lo que hizo durante el campeonato pasado de la Bundesliga. Según la votación de varias personas, el colombiano habría sido el mejor deportista del 2025, llegando a marcar casi en todos los partidos.

El videojuego FC7 va a llegar a las diferentes plataformas de PlayStation, Xbox y PC el próximo 25 de septiembre del 2026. Desde entonces, las personas van a poder disfrutar de todas las novedades que tendrá, tanto en jugadas como en rendimientos de todos los jugadores.