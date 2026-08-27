Netflix revela el gran tráiler de ‘Grand Theft Auto VI’: gameplay, personajes y más revelaciones

‘Grand Theft Auto VI’ se ha convertido en una de las grandes tendencias de este 27 de agosto. Después de mucha espera, los amantes del videojuego pudieron ver un nuevo tráiler, a muy pocos meses del lanzamiento del título.

Tal y como se había anunciado hace algunas semanas, Netflix reveló en colaboración con Rockstar Games el nuevo adelanto de GTA VI.

Este videojuego estuvo envuelto en una cantidad enorme de revuelo y polémica, luego de que se filtraran varios detalles y videos virales del ‘gameplay’.

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Sin embargo, la expectativa se ha mantenido por los cielos y así volvió a notarse este 27 de agosto, luego de que se mostrara un nuevo tráiler del videojuego.

Netflix revela el gran tráiler de ‘Grand Theft Auto VI’

La emoción por ‘Grand Theft Auto VI’ es total. Miles de personas esperan que este título se convierta en el gran videojuego del siglo, gracias a la innovación que promete, y el avance gráfico que siempre ha caracterizado a esta saga.

Esta sexta entrega confía en poner a vibrar a toda la industria, y así lo ha demostrado con un nuevo tráiler. Luego de varios meses de espera, Rockstar Games reveló de manera oficial un gran adelanto, y también detalles inéditos del ‘gameplay’.

A través de Netflix, los creadores del videojuego entregaron nuevos detalles del título, incluidas imágenes tanto de Jason, como de Lucía, quienes se posicionan como protagonistas de esta entrega.

El adelanto vuelve a presentar detalles que han impresionado a miles de fanáticos, sobre todo con toda la innovación y el realismo gráfico que ha prometido Rockstar Games para este juego en el último tiempo.

Los fanáticos han disfrutado de este fragmento, y aseguran que este título está destinado a cambiar a la industria del ‘gaming’ para siempre.

GTA 6 GAMEPLAY LOOKS INSANE pic.twitter.com/C14qTkwMxP — GTA 6 Updates (@gtasix_) August 27, 2026

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En caso de que desee ver este tráiler deberá dirigirse a Netflix, donde encontrará este adelanto, siempre y cuando tenga una suscripción a este servicio de ‘streaming’.

¿Cuándo saldrá Grand Theft Auto VI’?

En caso de que quiera disfrutar de este título, le contamos que el gran lanzamiento está pautado para el próximo 19 de noviembre de 2026. El GTA VI ya puede ser reservado desde el pasado mes de junio.

El gran lanzamiento será para PlayStation 5 y Xbox Series. Se espera que para PC este estreno se lleve a cabo más adelante.