Claves para GTA 5 en Xbox One: Códigos de salud, armas y munición, ¿dinero infinito?

El GTA 5 es uno de los videojuegos más grandes y reconocidos de la industria. Miles de personas han disfrutado de este título que ya fue lanzado hace más de una década, y que sigue siendo jugado a día de hoy.

Su éxito ha sido tal, que este es uno de los videojuegos más vendidos de la historia, con una cantidad enorme de ganancias económicas.

Por ello, puede ser disfrutado a partir de una amplia cantidad de consolas. Si usted es uno de esos ‘gamers’ apasionados que disfruta de Los Santos en GTA V desde una Xbox One, les tenemos un detallado especial con cada uno de los trucos para este juego.

Trucos para GTA 5 en Xbox One

El GTA resalta por ser uno de los videojuegos más extravagantes de la historia. Esta saga permite cometer delitos, conducir vehículos o portar armas en una ciudad de caos total.

Algunos de estos elementos pueden ser activados por trucos, a partir de comandos y series de botones especiales.

Por ello, aquí les dejamos varios de ellos al detalle:

Camión de la basura

B, RB, B, RB, Izquierda, Izquierda, RB, LB, B, Derecha

Caddy de golf

B, LB, Izquierda, RB, LT, A, RB, LB, B, A.

Bicicleta de BMX

Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha, Izquierda, Derecha, X, B, Y, RB, RT.

Helicóptero:

B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y.

Carro deportivo

RB, B, RT, Derecha, LB, LT, A, A, X, RB

Limosina

RT, Derecha, LT, Izquierda(x2), RB, LB, B, Derecha

Avioneta

Derecha, Izquierda, RB, RB, RB, Izquierda, Y, Y, A, B, LB, LB

Moto

RB, Derecha, Izquierda, Derecha, RT, Izquierda, Derecha, X, Derecha, LT, LB, LB

Trucos para tener salud

Salud máxima

B, LB, Y, RT, A, X, B, Derecha, X, LB, LB, LB

Truco para tener menos estrellas

RB, RB, B, RT, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda

Inmortalidad

Derecha, A, Derecha, Izquierda, Derecha, RB, Derecha, Izquierda, A, Y

Trucos para mejorar las habilidades del personaje

Supervelocidad

Y, Izquierda, Derecha, Derecha, LT, LB, X

Saltar más alto

Izquierda, Izquierda, Y, Y, Derecha, Derecha, Izquierda, Derecha, X, RB, RT

Recargar habilidades especiales

A, A, X, RB, LB, A, Derecha, Izquierda, A

Volar