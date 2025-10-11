Tecnología
Claves para GTA 5 en Xbox One: Códigos de salud, armas y munición, ¿dinero infinito?

Grand Theft Auto // Crédito: Rockstar Games.

El GTA 5 ha enamorado a miles de ‘gamers’ por años, gracias a un estilo de juego rebelde y único en la industria.

Andrés Contreras

El GTA 5 es uno de los videojuegos más grandes y reconocidos de la industria. Miles de personas han disfrutado de este título que ya fue lanzado hace más de una década, y que sigue siendo jugado a día de hoy.

Su éxito ha sido tal, que este es uno de los videojuegos más vendidos de la historia, con una cantidad enorme de ganancias económicas.

Por ello, puede ser disfrutado a partir de una amplia cantidad de consolas. Si usted es uno de esos ‘gamers’ apasionados que disfruta de Los Santos en GTA V desde una Xbox One, les tenemos un detallado especial con cada uno de los trucos para este juego.

Trucos para GTA 5 en Xbox One

El GTA resalta por ser uno de los videojuegos más extravagantes de la historia. Esta saga permite cometer delitos, conducir vehículos o portar armas en una ciudad de caos total.

Algunos de estos elementos pueden ser activados por trucos, a partir de comandos y series de botones especiales.

Por ello, aquí les dejamos varios de ellos al detalle:

Camión de la basura

  • B, RB, B, RB, Izquierda, Izquierda, RB, LB, B, Derecha

Caddy de golf

  • B, LB, Izquierda, RB, LT, A, RB, LB, B, A.

Bicicleta de BMX

  • Izquierda, Izquierda, Derecha, Derecha, Izquierda, Derecha, X, B, Y, RB, RT.

Helicóptero:

  • B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y.

Carro deportivo

  • RB, B, RT, Derecha, LB, LT, A, A, X, RB

Limosina

  • RT, Derecha, LT, Izquierda(x2), RB, LB, B, Derecha

Avioneta

  • Derecha, Izquierda, RB, RB, RB, Izquierda, Y, Y, A, B, LB, LB

Moto

  • RB, Derecha, Izquierda, Derecha, RT, Izquierda, Derecha, X, Derecha, LT, LB, LB

Trucos para tener salud 

Salud máxima

  • B, LB, Y, RT, A, X, B, Derecha, X, LB, LB, LB

Truco para tener menos estrellas 

  • RB, RB, B, RT, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda

Inmortalidad

  • Derecha, A, Derecha, Izquierda, Derecha, RB, Derecha, Izquierda, A, Y

Trucos para mejorar las habilidades del personaje 

Supervelocidad

  • Y, Izquierda, Derecha, Derecha, LT, LB, X

Saltar más alto

  • Izquierda, Izquierda, Y, Y, Derecha, Derecha, Izquierda, Derecha, X, RB, RT

Recargar habilidades especiales

  • A, A, X, RB, LB, A, Derecha, Izquierda, A

Volar

  • LB, LT, RB, RT, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, LB, LT, RB, RT, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha

