Revelan cuando saldría Grand Theft Auto VI para PC: sería antes de lo pensado

‘Grand Theft Auto VI’ es, indudablemente uno de los videojuegos más emocionantes de los últimos años. La expectativa por este título es total, sobre todo a la espera de poder ver los grandes avances que promete Rockstar Games en la saga.

Particularmente este título ha brillado desde meses antes de su salida, con imágenes inéditas y tráilers que han dejado a muchos con la boca abierta.

Sin embargo, uno de los aspectos de mayor debate alrededor de este título es que su lanzamiento será únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S en un principio.

Los jugadores de PC deberán esperar más tiempo para disfrutar de este título, cuyo lanzamiento original tendrá lugar en el mes de noviembre.

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No obstante, recientemente se habría revelado que este segundo lanzamiento para PC se daría antes de lo planeado, y aquí les contamos cuando sería este gran estreno de la saga.

Revelan cuando saldría Grand Theft Auto VI para PC

La emoción por ‘Grand Theft Auto VI’ es total. Miles de fanáticos están a la espera de poder disfrutar de una de las mayores joyas en la historia del ‘gaming’, en una nueva entrega bastante ansiada de esta gran saga.

Los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series están a la espera del mes de noviembre para por fin disfrutar de un juego que lleva más de 6 años en desarrollo, y que promete cosas nunca antes vistas.

Aun así, uno de los sectores más críticos ante este próximo estreno son los usuarios de PC. Estos amantes del ‘gaming’ de computadora deberán esperar más para poder ver este nuevo juego.

Esto ya ocurrió con GTA V, y se ha convertido en una práctica usual por parte de Rockstar Games, quienes atrasan esta fase del desarrollo, al igual que la salida del multijugador online.

En un principio se mencionó que la salida de este videojuego en PC podría esperarse para finales de 2027 o incluso 2028, aunque la espera sería más corta.

🟣 Rumor: GTA VI podría llegar a PC solo unos 6 meses después de su estreno en consolas.



Andy Robinson, de VGC, asegura que está escuchando cierto “ruido” sobre la posibilidad de que Rockstar adelante la versión de PC y reduzca considerablemente la espera habitual:



"Creo que… pic.twitter.com/gBgkCm4ELw — Movistar eSports (@MovistareSports) September 4, 2026

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A pesar de esto, rumores recientes han revelado que el lanzamiento sería mucho antes. De acuerdo con algunos ‘insiders’ de la industria del ‘gaming’, esta salida podría darse 6 meses después de su salida en consolas.

Este estreno presentaría novedades imperdibles desde el próximo 19 de noviembre, con la espera de los fanáticos de los usuarios de PC que están atentos a grandes anuncios oficiales por parte de Rockstar Games.