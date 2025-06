Revelan verdad sobre altercado entre Lionel Messi y James Rodríguez en Argentina vs Colombia

Lionel Messi y James Rodríguez protagonizaron un momento álgido y polémico durante el Argentina vs Colombia. Ambos jugadores se encararon en mitad del encuentro, y parecieron tener cierto desacuerdo.

Esto, claramente, llamó la atención de muchos, en especial por la reacción que mostraba James Rodríguez, quien se veía perplejo por lo que Messi le decía mientras se tapaba la boca.

En las últimas horas habrían revelado lo que se dijeron ambos jugadores, y la verdad detrás de este altercado, y aquí se lo contamos.

Los últimos partidos entre Argentina y Colombia han sido claramente polémicos. Desde la final de la pasada Copa América 2024, ambos seleccionados han protagonizado una rivalidad notable.

Varios jugadores han chocado y han tenido altercados claros, los cuales han generado polémica tanto en redes, como en ambas fanaticadas.

Durante el choque del pasado 11 de julio esto volvió a presentarse, luego de que Lionel Messi y James Rodríguez, ambos capitanes de sus combinados, tuvieran un altercado notable.

Esto causó curiosidad para muchos fanáticos, quienes no entendían la razón por la que ambos cracks tenían este cruce de palabras.

Sin embargo, en las últimas horas se habría revelado la verdad detrás de este choque protagonizado entre los astros de Colombia y Argentina.

Según lo que se pudo interpretar desde las cámaras, Messi le habría recriminado a James Rodríguez unas declaraciones que dio a la prensa hace algunos meses.

En ellas, James se refirió a la final de la Copa América, y aseguró que Colombia no ganó el torneo porque el árbitro los perjudicó, y por ende, ayudó a Argentina.

Esto causó molestia en Messi, quien habría atacado a James con estos dichos, mientras el colombiano respondía que no había dicho nada.

What did Messi say to my boy James Rodriguez never seen him like this 😭 pic.twitter.com/zZ7aAkR5JU