Esta es la mejor canción de Nirvana según James Hetfield, líder de Metallica: “Sonido crudo y melodías”

Metallica es una de las bandas de rock más importantes en la industria musical; pese a que han pasado varios años desde que salieron al éxito, aún siguen muy activos, posicionándose como los mejores. Sin embargo, ellos no lo consideran así, al punto de pensar que hay canciones de otras bandas que podrían posicionarse como lo que ellos creen que fue perfecto para ese momento de la historia.

Este fue el caso de un éxito de Nirvana, que con el paso del tiempo logró consolidarse como uno de los sencillos más destacados de los años 90. Allí, la estrella musical del momento, Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, quienes empezaron a crear un sonido distinto que no se parecía en nada a lo que había sonado hasta ese momento.

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¿Cuál es la mejor canción de Nirvana según James, líder de Metallica?

James Hetfield decidió hablar sobre esos sonidos que lo habían cambiado todo; fue entonces cuando recordó el sonido de rock alternativo de Nirvana, quienes tenían sonidos que eran completamente diferentes. Así lo confesó en medio de una entrevista a Rolling Stone, en donde comentó cuál es ese sencillo que para él fue un éxito rotundo.

Se trata de la canción ‘Smells Like Teen Spirit’, un éxito que se estrenó en los 90 y marcó una diferencia notable entre ese sonido fuerte de rock y lo que ellos querían expresar con una melodía completamente distinta.

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“Nirvana apareció en ese momento con el fin de revolucionar todo, con un sonido de garage crudo y una melodía enorme; eso era todo lo que la música necesitaba”, aseguró el líder de Metallica.

El artista tenía razón; la canción se convirtió en una de las más vistas por cientos de personas en el mundo, quienes destacaron que Nirvana buscaba marcar la diferencia entre el rock pesado y fuerte de los 80 con lo que ellos estaban presentando. Así que desde los 90, todo empezó de cero nuevamente, con sonidos especiales que llamaron la atención de todos aquellos que escuchaban a la agrupación.