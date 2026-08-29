¿Más de 1.000 SMLV? Millonaria cifra que ganó Santa Fe por clasificar a cuartos en Sudamericana

Santa Fe demostró que es uno de los equipos colombianos más importantes en la actualidad, así que después de ganar el juego contra el River Plate, logró llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esto es un hecho histórico, pues nadie se esperaba este movimiento del cuadro cardenal, que ahora va a pasar a la siguiente fase, en donde va a enfrentar a Vasco da Gama.

Sin embargo, por haber clasificado a los cuartos de final, Santa Fe ya ganó, pues cada vez que el equipo avanza a una nueva etapa, este recibe dinero. En esta oportunidad, el León de la capital logró ganar una millonada y, si sigue ganando en el torneo, va a sumar muchos ceros a sus ingresos.

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¿Cuándo dinero ganó Santa Fe por clasificar a cuartos de final de la Sudamericana?

Según dio a conocer el medio de comunicación Caracol Radio, después de que Santa Fe le ganara a River con un resultado 8-7 en tandas de penales, el cuadro de la capital no solo avanzó en el campeonato, sino que se llevó una millonada. Se estima que Santa Fe recibió un premio económico de un poco más de 2 mil millones de pesos colombianos, es decir, 700.000 dólares, por estar entre los mejores ocho del torneo.

Esto quiere decir que, desde su inicio en la Copa Sudamericana, los albirojos ya sumaron un poco más de 1.8 millones de dólares por ganar cada uno de los partidos. Esto teniendo en cuenta que avanzó en los playoffs y también superó la fase de octavos de final.

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Ahora, si quiere avanzar en el torneo y ganar mucho más dinero, debe ganar el partido contra Vasco da Gama que se va a jugar el próximo martes ocho de septiembre en el Estadio El Campín de Bogotá y el 15 de septiembre en Río de Janeiro.