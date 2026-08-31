Recibo de la luz podría subir por este detalle que muchos ignoran en sus electrodomésticos

Una factura de luz que sube sin que la familia haya cambiado sus hábitos puede tener una explicación dentro de la propia vivienda. Con el paso del tiempo, ciertos electrodomésticos pierden eficiencia y terminan utilizando más electricidad para realizar tareas que antes cumplían con un menor gasto. Por eso, la antigüedad de estos equipos puede convertirse en un factor clave al analizar el consumo energético del hogar.

Electrodomésticos antiguos: una causa del aumento en la factura

El desgaste no siempre resulta evidente a simple vista. Un aparato puede continuar funcionando con normalidad y, al mismo tiempo, requerir más energía que cuando era nuevo. Según PCA Electricistas Valencia, citado por SEMANA, los equipos de generaciones anteriores incorporan tecnologías menos eficientes frente a las que utilizan los modelos actuales.

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Las diferencias aparecen en elementos como los motores, el aislamiento y los sistemas de control. Los dispositivos más recientes incorporan soluciones destinadas a optimizar su funcionamiento y reducir la electricidad que necesitan durante su operación.

También existen señales que pueden alertar sobre un deterioro. Ruidos que antes no estaban presentes, ciclos más prolongados, menor rendimiento o dificultades para completar una tarea pueden indicar que determinados componentes han perdido eficiencia.

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Cómo descubrir qué aparato aumenta el consumo

El primer paso consiste en comparar las facturas de electricidad. Si el gasto crece pese a mantener rutinas similares, conviene revisar los equipos que permanecen conectados durante largos periodos.

Un medidor eléctrico puede ofrecer una respuesta más precisa. La herramienta registra el consumo de cada aparato en kilovatios hora (kWh), lo que permite establecer cuáles generan una mayor demanda y cuáles tienen un impacto menor.

La etiqueta energética ofrece otra referencia útil. Una clasificación como D o E puede señalar un nivel de eficiencia inferior al de muchos modelos actuales. Revisar esta información resulta especialmente importante antes de decidir una renovación.

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¿Cuándo es conveniente cambiar un electrodoméstico?

Reemplazar todos los aparatos de la casa al mismo tiempo no resulta imprescindible. La alternativa más práctica consiste en determinar primero cuáles consumen más y cuáles muestran signos claros de desgaste.

A partir de ese diagnóstico, el propietario puede concentrar la inversión en los equipos menos eficientes. Así, la renovación puede realizarse por etapas y enfocarse en los aparatos que tienen mayor incidencia sobre el consumo eléctrico, en lugar de asumir el costo de sustituirlos todos de una sola vez.