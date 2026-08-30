Hora y dónde ver en VIVO Millonarios vs. Inter de Bogotá; El embajador vuelve al Campín

Avanza la Liga BetPlay Dimayor 2026-2 y, después de que se reprogramaran varios de los encuentros deportivos debido a la emergencia nacional, varios de los encuentros del fútbol profesional en Colombia se han ido desarrollando. Este domingo 20 de agosto, Millonarios vuelve a casa y busca quedarse con los tres puntos en su enfrentamiento contra el Inter de Bogotá en un partido que muchos están esperando ver.

Hasta ahora, el panorama de estos equipos de la capital no es el esperado por sus hinchas, pues, pese a que han jugado pocos partidos, no han podido sumar en todos. De hecho, Millonarios está en la cuarta posición con 10 puntos en cinco partidos jugados, mientras que el Inter de Bogotá tiene tan solo seis puntos con seis encuentros.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY domingo Millonarios vs. Inter de Bogotá

Ya han pasado varias semanas desde que Millonarios jugó en Bogotá, así que hay gran expectativa por todo lo que será este encuentro deportivo. Además, en esta oportunidad hay doblete embajador, pues el equipo femenino de Millonarios va a enfrentar al Inter de Palmira HOY domingo a las 3:15 p. m. en el Campín.

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El partido entre Millonarios vs. Inter de Bogotá se podrá ver en VIVO HOY domingo desde las 6:15 p.m. por medio de la señal de WinSports Premium en el plan de suscripción paga. Este partido pertenece a la fecha número ocho de la Liga BetPlay, así que los dos tienen las mismas posibilidades de seguir sumando.

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre todo lo que podrían ser los próximos encuentros deportivos y la reprogramación de los partidos que fueron cancelados hace unos días. Así que en los próximos días se podrían conocer nuevos detalles de cómo se va a jugar la Liga BetPlay 2026-2, que en esta oportunidad va a terminar en las últimas semanas del mes de diciembre del año en curso.