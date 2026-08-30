Cuándo será el próximo eclipse solar: Se verá en Sudamérica en estos países ¿Incluye Colombia?

El 2026 fue un año en el que se pudieron ver varios fenómenos naturales que emocionaron a los seguidores de la astronomía en todo el mundo. En menos de un mes se vivió un eclipse solar total y un eclipse lunar que se logró ver desde Colombia y dejó varias fotos que se convirtieron en tendencia en todo el mundo.

Aunque muchas personas están a la expectativa de todo lo que será el próximo fenómeno en donde se presente un nuevo eclipse, en este 2026 ya se puso fin a estos acontecimientos. Según dio a conocer el calendario oficial de la NASA, los fans de estos eventos en el cielo tendrán que esperar algunos meses para poder ver nuevamente esto en VIVO.

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¿Cuándo será el próximo eclipse solar?

Un eclipse solar es cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, así que durante algunos minutos del día, todo se oscurece por completo, pues se bloquea por completo la cara del Sol. Esto es algo que solo se ve algunas veces en el año y, según han mencionado los expertos, para poder verlo se tienen que usar elementos de protección con el fin de cuidar los ojos.

Ahora, según han informado los expertos, el próximo eclipse solar se va a presentar en el 2027, específicamente el seis de febrero, y se podrá ver en países como Argentina, Chile y Uruguay. Este sería un eclipse solar anular, lo que quiere decir que el sol se va a ocultar detrás de la luna con una duración aproximada de siete minutos.

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Posteriormente, el 2 de agosto, se va a presentar uno de los eclipses más esperados del 2027, el cual se va a poder ver en África, Europa, Oriente Medio, Asia Occidental y en gran parte del mundo. Este será un eclipse total solar, así que durante unos minutos se va a cubrir por completo el sol y todo quedará completamente oscuro; aún no se sabe cuál será su duración exacta.

Es posible que el del mes de febrero se pueda ver en Colombia, pero esto aún es una incógnita, pero los expertos sí mencionan que se podrá ver en gran parte del territorio en Sudamérica, así que hay algunas esperanzas.