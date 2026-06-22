¿Lo hicieron de nuevo? Los Simpson habrían predicho a los finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive de forma notable alrededor de todo el planeta. Miles de fanáticos han disfrutado de las jornadas de este torneo, que han estado llenas de partidos totalmente imperdibles.

Tal y como sucede con cada edición de este torneo, la expectativa es total, y de hecho, varios fanáticos se emocionan por poder conocer cuales serán los finalistas de esta gran competencia.

Varios fanáticos están ansiosos por poder conocer cuales serán los últimos 2 equipos que logren llegar a la fase final de esta competencia.

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Si usted es uno de ellos, les contamos que hay varios que se han dado a dar pronósticos. Sin embargo, la predicción más llamativa ha sido la de ‘Los Simpson’, la icónica serie de la familia amarilla.

¿’Los Simpson’ lo hicieron de nuevo en la Copa Mundial de la FIFA?

Para nadie es un secreto que, ‘Los Simpson’ es una de las series más icónicas de la animación y de la comedia en los últimos años. Esta producción ha presentado momentos inolvidables, y también personajes icónicos.

No obstante, uno de los elementos que ha generado mayor sorpresa para los amantes de esta serie, son las curiosas predicciones que ha logrado acertar.

A través de su trama, ‘Los Simpson’ han presentado situaciones que, en un principio, pueden ser utópicas, pero que con el paso de los años llegan a ocurrir.

Un claro ejemplo de esto, es sin dudas, cuando mostraron una trama en la que Donald Trump se convertía en presidente de los Estados Unidos.

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Curiosamente, esta serie también tiene su propia predicción para la Copa Mundial de la FIFA. Antes de la edición de 2014, esta producción presentó un episodio especial.

En esta se pudo ver varios elementos acertados, como lo fue la eliminación de Brasil ante Alemania, además de incluir una imitación al que parecía ser Neymar.

No obstante, hay un aspecto que no ha sido cumplido, y que podría darse en esta edición. Dicho episodio muestra que la gran final de este torneo se da entre México y Portugal.

¿Esto puede suceder en este 2026?

Claramente, esto sorprende a muchos, aunque es posible. Aun así, para ello deben quedar como ganadores de su grupo.

En el caso puntual de México esto ya fue asegurado. No obstante, Portugal deberá vencer sus 2 encuentros restantes ante Uzbekistán y Colombia.