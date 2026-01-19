Green Day tendrá histórico show en el SuperBowl LX: día, horario y dónde puede verlo EN VIVO

El SuperBowl LX está muy cerca de llegar por todo lo alto para los amantes del deporte y Green Day. Este histórico evento es uno de los más vistos en el mundo, siendo la gran final de la mayor liga del fútbol americano.

La gran multitud que asiste y sintoniza este evento se debe en parte al partido. Pero, también a los shows enormes y brillantes que son presentados durante el medio tiempo de este encuentro.

Artistas de la talla de Bruno Mars, ColdPlay o Katy Perry han estado presente en esta cita, al igual que otros talentos generacionales.

Sin embargo, su edición número 60 tendrá también un gran show de apertura que tendrá una cuota de rock y punk imperdible.

Green Day presentará el show de apertura en el SuperBowl

Para nadie es un secreto que, el anuncio del show de medio tiempo del SuperBowl es uno de los aspectos más esperados del año musical. Miles de fanáticos esperan ver a sus artistas favoritos como protagonistas de estas presentaciones vistas a nivel mundial.

Para este 2026, los fanáticos del rock y el metal se llevaron una pequeña decepción, ya que el show de medio tiempo de este año estará a cargo de un artista urbano, como lo es Bad Bunny.

Esto ha generado gran cantidad de críticas, e incluso el lanzamiento de peticiones de cambio de este artista por bandas de calibre destacado, como lo es Nickelback.

Aun así, desde la organización han presentado la cuota de rock y punk en el evento durante el inicio del evento.

Según se reveló recientemente, Green Day, la legendaria banda de Billie Joe Armstrong, se presentará en este contexto como la agrupación de apertura.

Esto ha generado gran alegría, sobre todo por tratarse de una plataforma enorme para una de las bandas más brillantes y legendarias de la histórica de la música durante este siglo.

La potencia de Green Day es innegable, tal y como lo demostraron en su show en Colombia durante el 2025 desde el Vive Claro.

¿Dónde y cuando ver EN VIVO el show?

Si desea ver esta presentación podrá hacerlo el próximo 8 de febrero de 2026, con lo que será una gran ceremonia de apertura desde el Levi’s Stadium.

Este show tendrá lugar a las 6:00 p.m. de Colombia. Por el momento se espera confirmación respecto a donde será televisado, pero se espera que sea a través de ESPN y Disney+, al igual que el show de medio tiempo de cada año.