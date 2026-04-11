¡Strokes llega a los escenarios! Hora y dónde ver en VIVO HOY su regreso en Coachella 2026

Coachella 2026 decidió sorprender a todos sus fans con una presentación que marca un regreso; según se dio a conocer en la mañana de este sábado, Strokes tienen todo listo para volver a los escenarios. La noticia emocionó no solo a los asistentes al festival, sino a todos sus fans, quienes van a poder seguir la transmisión en VIVO.

Aunque hace varios días ya se había dado a conocer el cártel con todos los escenarios que harían parte del festival, una sorpresa de última hora emociona a todos los fans del rock. En especial, a todos aquellos que crecieron escuchando sus éxitos, en eso de los 90 y los 2000 cuando llegaron a su punto más alto.

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Hora y dónde a Strokes en Coachella 2026

Se viene uno de los días más importantes en Coachella 2026, en especial porque Strokes ya tiene todo para volver a los escenarios. La banda ya hizo algunos conciertos en Estados Unidos con su nuevo álbum, que ya se posiciona como uno de los más escuchados.

Ahora, el show más esperado por los amantes del rock de los 2000, la banda se va a presentar en el escenario principal de Coachella. Los fans de Strokes podrán seguir el concierto en VIVO por medio de la cuenta oficial de YouTube de Coachella, en donde van a transmitir todos los detalles de lo que pase en el evento.

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Sin embargo, debe tener en cuenta que el show de estos artistas será a las 9:00 p.m. hora Colombia, pero si se quiere conocer antes, puede hacerlo para ver los otros shows de la noche. Además, hay quienes dicen que este regreso estaría marcado por una sorpresa especial, pero esto no se ha confirmado por ahora.

Pese a eso, sí podría ser la primera vez que canten sus nuevas canciones en VIVO, marcando así todo lo que sería su nuevo trabajo musical, pero también todo lo relacionado a lo que viene para ellos como banda. De hecho, se dice que en el 2026 anunciarían una nueva gira de conciertos por otros países fuera de Norteamérica, pero no se conocen datos oficiales.