¿De qué trata La Odisea de Christopher Nolan? Este es el tráiler oficial y reparto de lujo

En los últimos días se han conocido los lanzamientos de series y películas que se van a estrenar en el 2026, pero desde ya se posicionan como unas de las más esperadas. Una de ellas es ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, una de las producciones que logró causar gran interés entre todos los seguidores del cine de época.

La película se estrenará en todo el mundo el próximo 17 de julio del 2025 en todas las salas de cine del país, por lo que desde ya se dice que sería una de las más vistas del próximo año. El tráiler oficial ya se encuentra disponible en redes sociales, pero la versión extendida únicamente se dio a conocer a todas las personas que asistieron a ver la nueva película ‘Avatar: Fuego y cenizas’.

Tráiler oficial y reparto de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

La película es un largometraje que cuenta con un elenco de lujo, por lo que entre los actores más destacados están Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Matt Damon, Jon Bernthal, Lupita Nyong’s, Ben Sfadie, John Leguizamo, entre otros actores de gran categoría a nivel internacional.

Esta cinta busca plasmar todo lo relacionado con ‘La Odisea’ de Homero, por lo que muestra todo lo que tienen que pasar las personas en un viaje, después de finalizar la guerra de Troya. Por lo que el rey de Ítaca emprende un peligroso viaje a casa tras terminar una fuerte guerra.

En el trayecto tiene que enfrentar encuentros con seres míticos, por lo que todo esto sorprenderá a quienes lo acompañan, para que se pueda dar el gran encuentro con su esposa, Penélope. Pero todos tienen claro que nada de esto será fácil, teniendo en cuenta todo lo que pasa a su alrededor, tras salir de esa fuerte guerra.

Las grabaciones duraron en total 91 días, en donde todas las personas de producción tuvieron que poner suma atención a todo lo relacionado con la ropa que usaban las personas en ese momento, como todo lo que relataba el libro. Todo esto, con el fin de que se haga lo más realista posible, siguiendo de cerca todos los detalles para obtener la mejor adaptación.