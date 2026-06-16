Esta es la fecha oficial de estreno nueva película de La Odisea, de Christopher Nolan en Colombia

‘La Odisea’ se ha convertido en uno de los títulos más esperados de este 2026 y la gran noticia es que ya tiene fecha de estreno. La cinta de Christopher Nolan está inspirada en la clásica novela Homero, la cual llega con un reparto de figuras sorprendentes, prometiendo ser un éxito total.

Tras el gran éxito de ‘Oppenheimer’, el director presenta este ambicioso proyecto que se convierte en su segunda producción más larga. Aquí le contamos todos los detalles de cuándo llegará a Colombia y dónde estará disponible.

Lea también: Revelan nuevo tráiler de ‘Shrek 5’: animación y doblaje vuelven a recibir duras críticas

¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’?

La película de acción y fantasía sigue a Odiseo, el rey de Ítaca, quien emprende un peligroso viaje de regreso a su casa luego de la guerra de Troya. En medio del camino, se tiene que enfrentar a monstruos y dioses para poder llegar a donde su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Ellos además empiezan una fuerte lucha para poder proteger su trono de los pretendientes.

Sin duda, esta cinta promete ser una de las favoritas del público en este 2026 y que llegará primero a la salas del Procinal el próximo jueves 16 de julio. En el resto de cines del país estará disponible a partir del 17 del mismo mes.

Le puede interesar: Cuándo sale la nueva película Spider-Man 2026: Fecha estreno ‘Spider-Man: Brand New Day’; en Colombia

Reparto de ‘La Odisea’

La película trae a grande figuras del cine, laumentando así la expectativa de quienes esperan con ansias que esté disponible. Estos son los actores que estarán presentes.