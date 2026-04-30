Solo Leveling, Jujutsu Kaisen y más gratis gracias a Crunchyroll del 2 al 9 de mayo: detalles

El calendario del entretenimiento otaku arranca con fuerza este año. La edición 2026 del Ani-May, impulsada por Crunchyroll, despliega una programación ambiciosa que combina estrenos, proyecciones especiales y experiencias digitales para fans de todo el mundo.

La iniciativa, que se extiende durante todo mayo, apuesta por ampliar el acceso con funciones gratuitas y contenido destacado que busca captar tanto a seguidores veteranos como a nuevos espectadores.

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Uno de los ejes más llamativos de esta celebración son las watch parties semanales, que se emitirán a través de YouTube y Twitch sin necesidad de suscripción premium.

Ánimes gratis que puede ver del 2 al 9 de mayo gracias a Crunchyroll

La primera tanda, programada del 2 al 9 de mayo, gira en torno al género de acción y reúne títulos de alto impacto dentro de la industria. Durante esos días estarán disponibles episodios de Jujutsu Kaisen, Solo Leveling, Black Clover, Hell’s Paradise, Wistoria: Wand and Sword y Sentenced to Be a Hero, una selección que refleja la diversidad y popularidad del anime contemporáneo.

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Entre estas producciones, varias llegan en momentos clave. Jujutsu Kaisen mantiene su estatus como fenómeno global tras el impulso de su tercera temporada y la expectativa por una cuarta entrega. Por su parte, Solo Leveling continúa consolidando su base de fans tras dos temporadas exitosas, aunque aún persisten interrogantes sobre su futuro narrativo. En paralelo, Hell’s Paradise se posiciona como una de las sorpresas recientes gracias a su recepción crítica positiva.

El evento no se limita al streaming. El 30 de abril marca el inicio oficial con el lanzamiento de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze, una producción que profundiza en la historia de Denji y su vínculo con Reze. A esto se suma el estreno en cines estadounidenses de That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea el 1 de mayo, ampliando la oferta para quienes prefieren la experiencia en pantalla grande.

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La programación semanal continuará con temáticas como deportes, fantasía/isekai y shojo, cerrando el 30 de mayo con una selección especial de “joyas del catálogo”. En este contexto, Ani-May 2026 se perfila como la edición más ambiciosa hasta ahora, reforzando la presencia global del anime y su creciente influencia en la cultura pop digital.