Este es el gran anuncio detrás del contador de Soda Stereo: ¿Vuelve la banda?

Soda Stereo es una de las bandas más grandes en la historia del rock sudamericano. Esta agrupación enamoró a miles de personas gracias a la creatividad de esta banda, y el gran talento de Gustavo Cerati.

Lamentablemente esta banda dejó de estar en activo luego del fallecimiento de su líder vocal, en un deceso que llenó de tristeza a miles de fanáticos en el mundo.

Más noticias: Conozca cómo fueron los últimos conciertos de 5 leyendas del rock y el metal: Ozzy Osbourne, Cerati y más

Sin embargo, este legendario grupo volvió a ser noticia durante este fin de semana, luego de que se revelara un gran contador en la página web de esta banda, como preámbulo a un anuncio.

El contador de Soda Stereo

Soda Stereo generó una gran cantidad de expectativas en los últimos días, a partir de sus redes sociales. En sus redes sociales, esta agrupación mostró varios adelantos.

Allí se pudieron ver clips de la banda en su auge, y por supuesto, la aparición de Gustavo Cerati en dichos videos.

Particularmente, esta banda generó gran expectativa, pero, también se presentó algo que los fanáticos no esperaban.

En su página web, Soda Stereo lanzó un gran contador, en el que se pudo ver una cuenta atrás de 24 horas. Esto emocionó a muchos, especialmente por la posibilidad de un gran anuncio.

Ante esto, muchos fanáticos empezaron a teorizar sobre un posible lanzamiento musical de la banda, o incluso, un gran regreso al más puro estilo de Linkin Park.

Más noticias: Yo Me Llamo Gustavo Cerati descrestó a los jurados con su imitación; tocó hasta la guitarra

La posibilidad de un show con hologramas, o incluso la presencia de una IA de Gustavo Cerati en un tour llenó las redes, ante una larga espera que dejó a todos con el corazón en la mano.

Cabe recordar que los últimos shows de Soda Stereo datan de 2022, cuando cerraron su tour ‘Gracias Totales’, el cual se presentó con Zeta Bosio y Charly Alberti.

Esta cuenta atrás finalmente llegó a su fin a las 3 de la tarde de este año, y el gran anuncio se presentó por todo lo alto.

¿Cuál fue el gran anuncio?

Tras una larga espera, Soda Stereo demostró su potencia, y reveló un gran anuncio que dejó a todos sus fanáticos con la boca abierta.

Después de que la cuenta atrás llegara a su fin se reveló ‘Ecos de Soda Stereo’, un show en Buenos Aires, donde la banda promete tener a Gustavo, Charly y Zeta juntos una vez más.

Por el momento se desconoce como se dará la presencia de Cerati en este show, sea con IA, o con un holograma.