Expertos eligieron a la mejor banda de rock en la historia de Colombia: son leyendas en el país

El rock ha sido uno de los géneros más predominantes en la historia de la música en Colombia. En el país se han presentado grandes artistas y bandas que han puesto en lo más alto la cultura, y también el talento nacional.

De hecho, gracias a sus capacidades y éxitos, muchos artistas han sido capaces de convertirse en auténticas leyendas de la música, y del continente.

Gracias a su largo recorrido, y el poderío que posee el rock en el país, elegir a una sola banda como la mejor en la historia de Colombia. Sin embargo, recientemente Billboard señaló a una como la líder de este contexto.

La mejor banda de rock en la historia de Colombia, según expertos

El rock en Colombia ha gozado de una cantidad enorme de éxitos brillantes. Ritmos cercanos al punk o el ska han brillado en el país, lo que ha dejado a varios artistas como parte clave de la industria.

Bandas de la talla de La Pestilencia, Dóctor Krápula o Don Tetto han destacado en el país, pero, también han sido capaces de atravesar fronteras a través del continente.

Parte de este éxito ha funcionado como testimonio vivo del éxito del rock dentro de un país que lo ha sabido vivir con pasión, y con mucha dedicación, desde autores hasta fans.

Muchas de estas agrupaciones son consideradas estrellas en el país. Sin embargo, según expertos, hay una que se lleva la corona dentro del territorio.

Recientemente Bilboard lanzó un listado donde destacó a las 50 mejores bandas del rock en Latinoamérica. Allí brillaron bandas pertencientes a varios territorios, y Colombia no fue la excepción.

Agrupaciones de la talla de Soda Stereo o Café Tacvba lideraron la lista, pero en el panorama completo destacaron 2 bandas más. Una de ellas fue Diamante Eléctrico cerca del cierre, pero la corona total fue para Aterciopelados.

Esta banda se posicionó en el puesto 10 de la tabla general, y demostró su influencia dentro del continente y el género musical.

La lista completa de los primeros 10 se completó de la siguiente manera:

1- Soda Stereo (Argentina)

2- Café Tacvba (México)

3- Sui Generis (Argentina)

4- Los Fabulosos Cadillacs (Argentina)

5- Los Prisioneros (Chile)

6- Babasónicos (Argentina)

7- Caifanes (México)

8- Zoé (México)

9- Maná (México)

10- Aterciopelados (Colombia)