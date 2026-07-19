No solo levantará la Copa: el exclusivo premio que recibirá POR PRIMERA VEZ el campeón del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol mundial. El equipo que levante el trofeo también recibirá un reconocimiento inédito que marcará un antes y un después en la historia del torneo. Además del millonario premio económico, la FIFA entregará por primera vez un exclusivo objeto de colección que inmortalizará la conquista del título.

Mientras España y Argentina se preparan para disputar la gran final en el Estadio de Nueva York–Nueva Jersey, el máximo organismo del fútbol confirmó una de las principales novedades de esta edición: la incorporación de anillos de campeón personalizados, una tradición ampliamente reconocida en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos que ahora llegará por primera vez a un campeonato organizado por la FIFA.

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Los campeones del Mundial 2026 recibirán exclusivos anillos personalizados

El combinado que conquiste la Copa del Mundo no solo levantará el emblemático trofeo y recibirá las tradicionales medallas de oro. Cada integrante del equipo campeón obtendrá un anillo diseñado especialmente para conmemorar la hazaña, convirtiéndose en la primera selección de la historia en recibir este reconocimiento dentro de una competición oficial de la FIFA.

La entidad fabricará únicamente 2.026 anillos, una cifra simbólica que rinde homenaje al año en que se disputa el torneo. De ese total, 30 piezas estarán destinadas exclusivamente a los integrantes del equipo campeón.

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Así será el diseño de los anillos del Mundial 2026

Además, todas las piezas estarán numeradas de forma individual, se elaborarán a medida para cada destinatario y llegarán acompañadas de un certificado oficial de autenticidad, lo que incrementará su valor histórico y de colección.

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Así será el anillo que la FIFA otorgará a los campeones del mundial pic.twitter.com/WPe84WMexd — Solo Virales (@chisme_famosos7) July 19, 2026

El capitán y el entrenador recibirán un anillo especial tras la final

Al finalizar el partido por el título, el capitán y el director técnico de la selección campeona recibirán anillos provisionales durante la ceremonia de premiación. Posteriormente, la FIFA confeccionará los 30 modelos definitivos de manera personalizada antes de entregarlos oficialmente.

Con esta iniciativa, el organismo busca ampliar el legado del Mundial 2026 y ofrecer a los campeones un símbolo permanente de una conquista histórica que podrán conservar durante toda la vida, más allá del trofeo y del premio económico que acompaña al título mundial.

Los aficionados también podrán adquirir una pieza histórica

Las 1.996 unidades restantes no quedarán reservadas para jugadores o dirigentes. La FIFA anunció que las pondrá a la venta como producto oficial con licencia, permitiendo que aficionados y coleccionistas puedan adquirir un recuerdo exclusivo de la primera Copa del Mundo que adoptó este distintivo reconocimiento.