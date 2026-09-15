¿Qué pasa si Santa Fe gana, pierde o empata ante Vasco Da Gama en Copa Sudamericana? Estos son los escenarios

Independiente Santa Fe se mide en un choque imperdible a Vasco da Gama este 15 de septiembre. El equipo de la capital buscará lograr su pase a las semifinales de Copa Sudamericana, luego de superar varias fases.

El equipo colombiano viajará como visitante, en búsqueda de un resultado beneficioso que le permita clasificar, y dejar por todo lo alto al país en esta competencia.

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El ‘león’ buscará un resultado favorable. Por ello, si usted quiere saber todos los detalles de encuentro, aquí les contamos que sucederá si Santa Fe gana, pierde o empata.

¿Qué pasa si Santa Fe gana, pierde o empata ante Vasco Da Gama?

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama chocaron por todo lo alto el pasado 8 de septiembre. El equipo de la capital recibió al cuadro de Brasil en casa, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro quedó con un marcador de 0-0, por lo que la eliminatoria queda totalmente abierta para definirse en el choque de vuelta, desde el estadio de Vasco da Gama, quien parte con esta pequeña ventaja.

En este caso quien irá en condición de visitante será Independiente Santa Fe, por lo que el ‘león’ deberá lograr una proeza en Brasil que le permita tener la clasificación.

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Al llevar un acumulado global de 0-0, ambos equipos deberán salir a buscar la victoria para clasificar. En caso de que Santa Fe o Vasco da Gama logren vencer en este encuentro, conseguirán el pase a la próxima ronda.

Sin embargo, si el encuentro de vuelta queda empatado, sin importar la cantidad de goles, el choque se definirá de manera directa en tanda de penales.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe ya logró superar esta instancia, gracias a que pudo imponerse en una larga tanda de penales al River Plate de Argentina.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido

Si usted es amante de estos dos equipos o del balompié sudamericano, le contamos que el partido se llevará a cabo este 15 de septiembre, con un inicio oficial a las 5:00 p.m.

La transmisión puede ser sintonizada a través de las señales de ESPN y Disney+, siempre y cuando tenga una suscripción a este servicio de ‘streaming’.