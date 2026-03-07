¿Cuándo llega el MacBook Neo a Colombia y por qué es tan barato? Se puede comprar en preventa

Apple volvió a prender la conversación en el mundo tecnológico con un lanzamiento que nadie esperaba. Se trata del MacBook Neo, un portátil que promete cambiar las reglas del juego dentro del ecosistema de la marca. Es el Mac más barato que ha presentado la compañía hasta ahora, con un precio inicial de $599 dólares, que al cambio actual ronda los $2.599.000 pesos colombianos.

El anuncio llega pocos días después del ruido que generó el lanzamiento del iPhone 17e, y deja claro que Apple está apostando por una estrategia distinta: acercar su tecnología a más usuarios. De hecho, el propio eslogan del equipo lo resume bien: “Un Mac increíble a un precio sorprendente”.

Le puede interesar: Apple lanza la Macbook Neo, la “más barata” de todas ¿Cuánto costará en Colombia?

¿Cuándo llega el MacBook Neo en Colombia?

Las preventas del MacBook Neo comenzaron el 4 de marzo, mientras que la llegada a tiendas internacionales está prevista para el 11 de marzo. En el caso de Colombia, lo más probable es que aparezca semanas después a través de distribuidores autorizados y grandes retailers tecnológicos, como suele ocurrir con los lanzamientos de la marca.

¿Por qué es tan barato el MacBook Neo?

Ahora bien, la gran pregunta que muchos se hacen es por qué este Mac cuesta menos que los demás. La respuesta está en el procesador. A diferencia de otros portátiles de Apple que usan chips de la serie M, el MacBook Neo incorpora el A18 Pro, el mismo chip que debutó en el iPhone 16 Pro.

Necesita saber: Así es el iPhone 17 Air, el celular más delgado y eficiente de Apple: precio y características

Se trata de un procesador fabricado con tecnología de 3 nanómetros, con seis núcleos de CPU, seis de GPU y un motor neuronal de 16 núcleos. No está pensado para tareas profesionales muy pesadas, pero sí para lo que la mayoría de usuarios necesita a diario: navegar, estudiar, trabajar con documentos o hacer videollamadas.

Específicaciones del MacBook Neo

En diseño, el equipo mantiene la estética minimalista que caracteriza a Apple. Tiene estructura de aluminio, pesa apenas 1,23 kilogramos y monta una pantalla LED de 13 pulgadas con resolución de 2.408 x 1.506 píxeles y brillo de 500 nits, suficiente para trabajar cómodamente incluso en espacios bien iluminados.

Ver también: Apple admite que iOS 26 afecta la batería del iPhone tras la actualización ¿Cuándo se solucionará?

El portátil llega además en cuatro colores: plata, índigo, rosa nube y un nuevo tono cítrico que le da un aire más juvenil a la línea.

En cuanto a especificaciones, el MacBook Neo incluye 8 GB de memoria unificada y opciones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento. La batería promete hasta 16 horas de autonomía y carga mediante adaptador de 20 W. También suma dos puertos USB-C, entrada para auriculares, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, cámara FaceTime HD de 1080p, Magic Keyboard y trackpad Multi-Touch.