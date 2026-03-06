Cómo limpiar la pantalla del televisor sin rayarla: el método recomendado por expertos

En muchos hogares, los dispositivos electrónicos se han convertido en aliados indispensables para el día a día. Ya sea para entretenerse, trabajar o realizar tareas domésticas con mayor facilidad, estos equipos han cambiado la forma en que las personas organizan su rutina. Entre todos ellos, el televisor sigue siendo uno de los protagonistas indiscutidos, incluso en una era dominada por celulares y plataformas digitales.

Con el paso del tiempo, la tecnología ha permitido que estos aparatos evolucionen de manera notable. Hoy es posible encontrar televisores con resoluciones cada vez más altas, sistemas inteligentes para acceder a aplicaciones y pantallas de distintos tamaños que se adaptan a cualquier espacio. Esta variedad hace que, al momento de elegir un modelo, muchos usuarios se concentren en aspectos como el rendimiento, las funciones o el software. Sin embargo, hay un detalle importante que suele pasarse por alto con el uso cotidiano: mantener la pantalla limpia de forma correcta.

Le puede interesar: Marcas de televisores que dejarán de ser compatibles con Netflix desde el 2026

Aunque pueda parecer una tarea sencilla, limpiar una pantalla no siempre se hace de la forma adecuada. Utilizar productos incorrectos o aplicar demasiada presión puede terminar dañando el panel, que es una de las partes más delicadas del dispositivo. De hecho, fabricantes como Samsung comparten en sus páginas oficiales una serie de recomendaciones para realizar esta limpieza sin poner en riesgo el equipo.

Un primer punto importante es entender que no todas las marcas visibles en la pantalla indican un problema del televisor. Si aparece una mancha cuando el equipo está apagado o con la pantalla negra, lo más probable es que se trate simplemente de suciedad superficial. En estos casos, lo mejor es evitar soluciones rápidas con productos domésticos que podrían afectar el panel.

Necesita saber: Así puede jugar en PlayStation 5 sin tener un televisor: es muy fácil y pocos lo saben



Televisor, Smart TV // Foto: GettyImages

Así debe limpiar su televisor de manera correcta

Antes de empezar la limpieza, conviene seguir tres pasos básicos. Primero, revisar el manual del fabricante, ya que algunos modelos pueden tener indicaciones específicas. Segundo, apagar el televisor y desconectarlo, algo que además facilita identificar el polvo o las manchas. Y tercero, nunca rociar líquidos directamente sobre la pantalla, porque podrían filtrarse al interior del dispositivo.

Para limpiar correctamente, lo más recomendable es usar un paño suave y seco, preferiblemente de microfibra o franela. Este material ayuda a retirar la suciedad sin rayar la superficie. También es buena idea tener un paño exclusivo para el televisor, así se evita que acumule residuos de otras superficies del hogar.

Ver también: Esta es la aplicación de Google para ver películas gratis: ¿Cómo funciona? Pasos para activarla

Por otro lado, hay ciertos elementos que es mejor evitar. Las toallas de papel, los trapos ásperos, las esponjas o los cepillos pueden dejar rayones. Tampoco es buena idea usar limpiadores de vidrio o productos con químicos como alcohol, amoníaco o benceno, ya que las pantallas LCD son sensibles y podrían dañarse, afectando la calidad de la imagen con el tiempo. Mantener estos cuidados simples puede ayudar a que el televisor se conserve en buen estado durante muchos años.