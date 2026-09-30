Nvidia tiene cursos gratis de inteligencia artificial: Son 100% virtuales, ¿cómo acceder?

Si quiere aprender sobre inteligencia artificial pero no tiene pensado gastar dinero en una academia, hay una alternativa que puede resultar interesante y hasta rentable. Nvidia tiene una plataforma con cursos gratuitos y virtuales sobre IA, programación, ciencia de datos y otras tecnologías, con opciones para quienes apenas están empezando y para quienes ya tienen algunos conocimientos.

La oferta está disponible a través del Deep Learning Institute (DLI) de Nvidia. Allí los interesados pueden encontrar diferentes capacitaciones y avanzar a su propio ritmo, según la disponibilidad con la que cuenten.

Le puede interesar: 3 plataformas virtuales que ofrecen curso de programación gratis y certificados: Platzi en la lista

Hay cursos sobre inteligencia artificial, aprendizaje profundo, computación acelerada, robótica, análisis de datos y otras herramientas que actualmente tienen un papel importante dentro del sector tecnológico.

Entre las opciones gratuitas aparecen contenidos como “¡Construyendo un Cerebro en 10 Minutos!”, que dura alrededor de 10 minutos, y “Una Introducción Aún Más Fácil a CUDA”, con una duración aproximada de una hora.

También existen cursos relacionados con clasificación de texto, segmentación de imágenes y aplicaciones de IA en robótica. Una de las alternativas aborda el uso de inteligencia artificial con Jetson Nano, plataforma de Nvidia pensada para desarrollar proyectos de computación aplicada.

Necesita saber: Paso a paso para acceder GRATIS a cursos de Python, SQL y desarrollo web con PHP

¿Qué se puede aprender en los cursos de IA?

La plataforma no se queda únicamente con las lecciones más básicas. Nvidia también ofrece rutas de aprendizaje sobre inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje (LLM), simulación, ciencia de datos y computación acelerada.

Algunas capacitaciones incluyen ejercicios prácticos y permiten trabajar con servidores en la nube que utilizan GPU. Estos recursos sirven para ejecutar tareas de alto rendimiento relacionadas con el entrenamiento de modelos y el desarrollo de aplicaciones.

Eso sí, hay un detalle importante: no todos los cursos disponibles en el DLI son gratuitos. Por eso, antes de comenzar, debe revisar la información específica de cada capacitación.

Vea también: Stanford ofrece gratis su curso de Python en 2026, ¿para quiénes? Es virtual y dan certificado

¿Cómo acceder a los cursos gratis de Nvidia?

Para consultar la oferta, solo hay que entrar al catálogo de formación de Nvidia y buscar las opciones gratuitas. Cada curso muestra información sobre su duración, contenido, requisitos y disponibilidad.

Algunas capacitaciones también ofrecen certificados de finalización o competencia, aunque esta posibilidad depende del programa seleccionado.

La compañía actualiza su catálogo con frecuencia, por lo que los cursos disponibles pueden cambiar. Para quienes quieren empezar a explorar la inteligencia artificial sin pagar una formación tradicional, revisar directamente la plataforma permite conocer las opciones gratuitas disponibles en ese momento.

No se pierda: Cursos GRATIS y certificados Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y más: Inscríbase cierra pronto