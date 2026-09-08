Linkin Park suma su octava canción con más de mil millones de reproducciones en Spotify; ¿cuál es?

Linkin Park continúa haciendo historia en las plataformas digitales. La banda estadounidense alcanzó un nuevo hito en Spotify luego de que una de sus canciones superara la cifra de mil millones de reproducciones, convirtiéndose en la octava de su repertorio en lograrlo.

El éxito de Linkin Park sigue vigente y sus canciones continúan conquistando a millones de oyentes alrededor del mundo. ¿De qué canción se trata y qué otros temas de la agrupación han alcanzado esta impresionante cifra?

Lea también: La canción de Linkin Park ‘perfecta’ para liberar la presión y soltar la carga emocional: un gran himno

¿Cuál es la canción de Linkin Park que sumó más de mil millones de reproducciones en Spotify?

No es la primera ocasión en la que una canción de la banda liderada por Mike Shinoda alcanza una cifra de este nivel. Entre sus temas más exitosos destacan ‘In the End’ y ‘Numb’, ambos con más de tres mil millones de reproducciones. A continuación aparecen otros clásicos del grupo como ‘Faint’, ‘Somewhere I Belong’ y ‘What I’ve Done’.

El álbum debut de Linkin Park, ‘Hybrid Theory’ (2000), también mantiene una fuerte presencia en este listado gracias a canciones como ‘One Step Closer’ y ‘Crawling’. Esta última fue, hasta la llegada de ‘Bleed It Out’, la canción más reciente del grupo en alcanzar una cifra de reproducciones tan elevada.

Le puede interesar: Así puede activar el ‘Modo Linkin Park’ en WhatsApp: este es el paso a paso para vivir el nu metal de cerca

Ahora, a este hito se suma ‘Bleed It Out’, un tema que habla sobre desahogarse después de tener tanta frustración, rabia y emociones negativas reprimidas por mucho tiempo. El tema transmite esa sencación de agotamiento emocional que lleva a sentir esa necesidad de liberación.

Siga leyendo: Linkin Park estrenará documental donde revive su etapa más polémica tras muerte de Chester Bennington

Es precisamente ese punto el que el tema sea tan exitoso, pues muchas personas logran conectar con él; convirtiéndose en una de las preferidas de los amantes del metal. La canción resuena con gran fuerza y sus cifras lo demuestran sin duda alguna.