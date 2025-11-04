Ronnie Wood rechazó estar en importante banda de rock antes de estar en The Rolling Stones ¿Cuál fue?

El rock es uno de los géneros que lleva cientos de años activos en el mercado, por lo que estrellas de reconocidas bandas han hecho historia con su participación en importantes canciones. Una de las agrupaciones más relevantes es The Rolling Stones, quienes iniciaron su carrera en 1962 y desde entonces sus canciones han quedado en lo más alto como unas de las más escuchadas.

Ronnie Wood es uno de los artistas de rock más importantes en la actualidad, quien no solo hizo historia con la banda The Rolling Stones, sino que su elección sin duda marcó el rumbo de otra agrupación. Así lo reveló en medio de una entrevista a un medio internacional, en donde aseguró que durante su carrera había participado activamente en otra banda que, ahora, es una de las más populares.

Ronnie Wood confesó que rechazó estar en reconocida banda ¿Cuál fue?

Sin saberlo, una decisión de Ronnie Wood influyó en el futuro de dos importantes bandas de rock y, aunque pocos lo sabían, esto hizo historia. El artista lleva varios años en The Rolling Stones, pero antes de eso le plantearon estar en la banda Led Zeppelin, en los años 60.

La conformación de Led Zeppelín estuvo llena de altos y bajos, por lo que durante varios años, artistas de diferentes bandas de rock estuvieron al tanto de todas las personas que podían ser parte de esta agrupación. Fue entonces, cuando el nombre de Ronnie Wood empezó a sonar como uno de los opcionados, pero todo era complejo, pues en ese momento no se sabía si en realidad era un proyecto que iba en serio o si quizás solo se iba a quedar en algo pequeño.

En ese entonces, le pidieron unirse a la banda que llevaba por nombre ‘The New Yardbirds’, pero él rechazó la oferta, asegurando que no se podía unir a un “grupo de granjeros”, teniendo en cuenta quienes eran los integrantes. Pues gran parte de los hombres que participaban en el proyecto en ese momento, antes habían sido conocidos por sus interpretaciones de country.

Aunque años después, muchas personas le decían que había tomado una decisión equivocada, para él siempre tuvo mucho sentido, pues por fortuna se logró posicionar como uno de los miembros principales de The Rolling Stones. Incluso, en varias oportunidades ha mencionado que no se arrepiente de la decisión que tomó, pues logró hacer historia en la música y en general en el rock con las canciones en las que participó.

Además, quedó demostrado que había espacio para las dos bandas, quienes al final lograron el reconocimiento que esperaban y un éxito rotundo a nivel nacional e internacional con varios de sus sencillos.