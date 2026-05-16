The Rolling Stones revelaron la lista de canciones de su nuevo disco en lenguas extranjeras

The Rolling Stones volvieron a generar expectativa entre sus fanáticos luego de revelar oficialmente la lista de canciones de su nuevo álbum en lenguas extranjeras. La icónica agrupación británica presentó detalles del proyecto, que incluirá versiones e interpretaciones en distintos idiomas y marcará una nueva apuesta musical dentro de su extensa trayectoria.

El disco lleva por nombre Foreign Tongues y esta compuesto por canciones interpretadas en diferentes lenguas, algo poco habitual en la historia musical de la banda.

La agrupación liderada por Mick Jagger y Keith Richards busca explorar nuevos sonidos y acercarse a públicos internacionales mediante esta nueva propuesta quienes nombran como experimental.

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El anunció rápidamente despertó curiosidad entre seguidores, sobre todo por la manera en la que la banda decidió reinventarse después de décadas de carrera. Además el proyecto llega en medio de una etapa donde varias leyendas de rock han comenzado a experimentar colaboraciones y fusiones culturales.

Estas son algunas canciones que tiene el disco

Rough And Twisted

In The Stars

Jealous Lover

Mr Charm

Divine Intervention

Ringing Hollow

Never Wanna Lose You

Hit Me In The Head

You Know Im No Good

Some Of Us

Covered In You

Side Effects

Back In Your Life

Beautiful Delilah

Hasta el momento en plataformas solo han publicado las dos primeras canciones del álbum, las cuales hacen parte del prelanzamiento de su nuevo proyecto y la fecha de publicación oficial será el 10 de julio de 2026.

La banda sigue haciendo historia en el rock mundial

La agrupación es considerada una de las mas importantes e influyentes en la historia del rock. Con éxitos como Paint Ir Black y Start Me Up, la banda británica logró consolidar una carrera que marcó generaciones enteras alrededor del mundo.

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood han mantenido su presencia en los escenarios internacionales y los festivales masivos.