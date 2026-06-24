Rolling Stone reveló el mejor álbum de rock en español de este 2026: es un disco de una leyenda

El rock en español ha protagonizado una gran cantidad de éxitos en este 2026. Tal y como sucede cada año, grandes leyendas de este género han lanzado canciones y álbumes absolutamente históricos para miles de fanáticos.

Este estilo ha sido capaz de generar una cantidad enorme de emoción para los fanáticos, sobre todo por la pasión de sus letras, y la emoción de sus seguidores por el sonido.

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Sin lugar a dudas en este año se han producido varios álbumes icónicos resaltantes para este género. No obstante, hay uno que destaca sobre los demás y que, según Rolling Stone, es el mejor disco de rock en español de este 2026.

Rolling Stone reveló el mejor álbum de rock en español del 2026

Para nadie es un secreto que el rock en español cuenta con una cantidad enorme de éxitos en su haber. Grandes álbumes han destacado por su potencia, pero también por su composición como proyecto.

Leyendas notables han brillado en este apartado, y de hecho, una de ellas ha sido el autor del que, para muchos, es el mejor disco del rock en español en este 2026.

Rolling Stone reveló hace pocos días su ranking de los mejores discos en español de este año, y uno de rock resaltó entre los puestos más altos.

Este es, nada más y nada menos que, ‘Shine’ el nuevo álbum de Fito Páez, con el que ha encantado a todos los amantes del rock, tanto en Argentina, como en los demás países de habla hispana.

La icónica revista musical volvió a destacar el talento de Fito. Esto sobre todo por la introspección que implica este disco. El propio Páez ha resaltado este como uno de sus mejores discos, por lo que para sus fans ha sido brillante.

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Este álbum ha destacado en el último tiempo. Justo así lo demostró la emoción de Colombia hacia Fito Páez en su más reciente gira por el país.

El argentino demuestra su talento en cada uno de sus lanzamientos, y por supuesto, en este caso con ‘Shine’ no es la excepción, por lo que este 2026 destaca como un producto imperdible si es amante del rock en español.