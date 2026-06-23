La canción de rock que rompió un récord histórico en la música: salió en 2007

El rock posee una cantidad enorme de récords dentro de la industria musical. Una cantidad enorme de bandas y éxitos han sido capaces de encantar a miles de personas alrededor de todo el mundo, y acumular reconocimiento notable.

Varias canciones han quedado para la historia, y de hecho, han roto récords brillantes para la industria. Aunque muchos aseguran que el auge de este género ya pasó, su brillo le ha permitido ganar récords incluso en la actualidad.

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Para muestra de ello, un éxito de rock que surgió en 2007 rompió un récord histórico hace muy pocos días, y aquí les contamos de cual se trata.

La canción de rock que rompió un récord histórico en la música

Sin lugar a dudas, el rock cuenta con varias marcas inigualables. El peso jerárquico de este género es indudable, y ha marcado época de forma total, sobre todo por sus himnos irrepetibles.

Actualmente este género continúa en camino a romper récords legendarios, gracias a bandas que mantienen este estilo vigente, y también a fans fieles a este estilo.

Muestra de ello se dio hace muy pocos días, luego de que una canción de 2007 rompiera un récord icónico, gracias al apoyo de sus fans.

Se trata de, nada más y nada menos que ‘Thnks fr th Mmrs’ de Fall Out Boy. Este éxito perteneciente a las corrientes del alternativo y el rock pop enamoró a miles de fans en su época.

Desde entonces, ha logrado acumular reproducciones en varias plataformas digitales, y de hecho, logró superar los mil millones de ‘streams’.

Según reveló Spotify, esta canción alcanzó esta cifra hace pocos días, por lo que es una de las más escuchadas de Fall Out Boy en dicha plataforma.

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Las canciones más escuchadas de esta agrupación en dicha plataforma son:

1- ‘Centuries’ – 1.563.747.547

2- ‘Sugar, We’re Goin Down’ – 1.056.860.910

3- ‘Thnks fr th Mmrs’ – 1.018.941,529

Sin lugar a dudas, este éxito es uno de los más grandes del inicio de siglo, y demuestra el gran peso de una banda legendaria, como lo es Fall Out Boy, quien acumula seguidores en todo el mundo.

El poderío de este grupo es indudable, y justo así lo demuestra una fanaticada fiel que aun contribuye a romper récords icónicos.