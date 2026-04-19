Las 3 mejores canciones de Los Prisioneros, según Miguel Tapia: clásicos del rock latino

Los Prisioneros es, sin duda alguna, la banda más emblemática de Chile, y parte brillante del rock en Latinoamérica. Esta agrupación marcó época a partir de varios éxitos brillantes y un estilo que enamoró a todo el continente.

Con la crítica social como una de sus premisas centrales, las canciones de Los Prisionerso han enamorado a miles de fanáticos, y se han convertido en himnos claves para varios movimientos sociales en la región.

Parte de esta historia nos la contó uno de sus miembros más claves, como lo es Miguel Tapia, el gran baterista de esta agrupación, quien nos visitó en exclusiva en El Gallo de Radioacktiva.

Más noticias: La canción ‘perfecta’ para escuchar rock sudamericano por primera vez: una mezcla de sabor e identidad

Tapia resaltó el papel de la banda, pero incluso, se atrevió a escoger las 3 mejores canciones de esta agrupación en su historia y aquí les contamos cuales fueron.

Las 3 mejores canciones de Los Prisioneros, según Miguel Tapia

Para nadie es un secreto que, Los Prisioneros fueron protagonistas inolvidables del rock latino como género. Este grupo brilló en su época con ritmos inmortales que se han mantenido hasta la actualidad.

Varias de las canciones de este grupo han trascendido generaciones, no solo en Chile, sino en todos los países del continente sudamericano.

Sin lugar a dudas, hay una gran cantidad de composiciones de esta banda que para sus fanáticos, están entre las más legendarias del rock.

No obstante, incluso sus propios miembros tienen sus preferencias, y así lo confesó el propio Miguel Tapia, cuando nos visitó en El Gallo de Radioacktiva.

Tapia explicó que hay 3 obras maestras que destacan entre la trayectoria de este grupo. El primero es ‘El baile de los que sobran’, una de las canciones más icónicos de esta banda.

El baterista expresó que este éxito tiene un sentimiento muy potente, que se llega a acoplar a otra de sus canciones más icónicas, como lo es ‘Tren al Sur’, siendo esta la segunda obra maestra del grupo.

Más noticias: El legendario récord de Guns N’ Roses que es envidiado en todo el rock: enamora a miles

Por último, el propio Migue Tapia destacó que hay una última canción de esta banda que cierra el top 3, y se trata de ‘We are sudamerican rockers’.

Cada una de estas canciones son parte enorme de la trayectoria y la bandera de Los Prisioneros, como una de las bandas más grandes del rock en este continente.