Documental sobre últimos años de Ozzy Osbourne llegará a streamig ¿Cuándo se estrena?

Ozzy Osbourne fue mucho más que el vocalista de Black Sabbath: su voz, su estilo y su personalidad marcaron un antes y un después en la historia del heavy metal. Conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”, construyó una carrera que trascendió la música para convertirse en un verdadero ícono cultural.

El pasado 22 de julio, el mundo del rock recibió la noticia de su fallecimiento, apenas dos semanas después del histórico concierto de despedida de Black Sabbath. Tenía 76 años y se había despedido de los escenarios con la misma fuerza con la que se mantuvo activo durante más de cinco décadas.

Le puede interesar: ¿Cuáles son los 5 mejores cantantes en la historia del metal? Ozzy Osbourne y más leyendas del micrófono

Ahora, a modo de homenaje y también como un testimonio de sus últimos años, se estrenará un documental que retrata los últimos años de vida de Ozzy, marcada por desafíos de salud, discos memorables y emotivos reencuentros sobre el escenario.

Estreno y contenido del documental de Ozzy Osbourne

La plataforma Paramount+ estrenará el próximo 7 de octubre el largometraje “Ozzy: No Escape From Now”, dirigido por la británica Tania Alexander, ganadora de un premio BAFTA.

La producción, de dos horas de duración, cuenta con la colaboración de la familia Osbourne y busca ofrecer una mirada cercana sobre lo que vivió el cantante en los últimos seis años.

El documental se centra en el periodo que comenzó en 2019, tras la caída doméstica que deterioró seriamente su salud y que marcó un antes y un después en su vida artística, hasta llegar a su retiro de los escenarios en 2023.

Mire también: La mejor lección que dejó en vida Ozzy Osbourne, según Gene Simmons, el histórico bajista de Kiss

Además de mostrar sus complicaciones físicas, también aborda su esfuerzo por seguir activo en la música con los discos Ordinary Man (2020) y Patient Number 9 (2022).

En pantalla aparecen Sharon Osbourne y sus hijos Aimee, Kelly y Jack, junto con testimonios de músicos cercanos como Tony Iommi, Slash, Duff McKagan, Robert Trujillo, James Hetfield, Billy Idol, Maynard James Keenan y Chad Smith.

La cinta también recupera algunos de sus momentos más emotivos y recientes: su actuación en la inauguración de los Juegos de la Commonwealth en Birmingham (2022), su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2024 y la preparación de su concierto de despedida “Back To The Beginning” en Villa Park, donde se reunió por última vez con los miembros fundadores de Black Sabbath.