¿Desde cuándo se podrá comprar el nuevo iPhone 18? Así puede ser uno de los primeros en tenerlo

Ya se dio inicio al mes de septiembre, en donde se va a presentar de forma oficial el nuevo dispositivo móvil de Apple, el iPhone 18 en todas sus versiones, que espera sorprender a todos los fans de la marca. Según se dio a conocer en días pasados, la fecha oficial de lanzamiento será el próximo nueve de septiembre del 2026, pero no será la fecha en la que vaya a salir a la venta, sino solo la presentación oficial ante el público.

Tal y como en ocasiones pasadas, cada vez que se hace el lanzamiento de un nuevo celular, la marca tiene todo un proceso de “reserva”, mediante el cual las personas podrán ser de los primeros en tener el celular en exclusiva. Quienes no hagan la compra de esta manera tendrán que esperar varias semanas para poder comprar su nuevo iPhone, cuando este llegue a las tiendas en diferentes ciudades en todo el mundo.

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¿Desde cuándo se podrá hacer la compra del nuevo iPhone 18?

Según se dio a conocer en las últimas horas, la fecha de reservas del iPhone 18 estará habilitada desde el próximo 12 de septiembre del 2026. Aunque siempre se hacía el viernes siguiente a su presentación, en esta oportunidad lo cambiaron todo con el fin de no sacarlo a la venta en la fecha del aniversario de la tragedia de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre.

Esto quiere decir que la presentación de los nuevos celulares de Apple será el próximo nueve de septiembre del 2026 y, posteriormente, el 12 del mismo mes, quedarán activas las reservas para los primeros usuarios. Pero si usted quiere adquirir el celular en una tienda física, tendría que esperar hasta una semana después para poder comprarlo en los diferentes puntos autorizados.

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En redes sociales, en días pasados, se han filtrado algunos detalles de los lanzamientos que podría tener la marca. Se dice que tendrían cuatro colores disponibles para el iPhone 18 Pro, en negro, gris, azul bebé y cherry, pero nada de esto ha sido confirmado.

Sobre los precios del nuevo iPhone no hay muchos detalles, pero se dice que serían un poco altos, teniendo en cuenta que los chips que lleva el dispositivo tuvieron un aumento en su costo, algo que eleva de forma considerable el valor total a pagar por cada celular.