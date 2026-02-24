Las tres “peores” canciones de Led Zeppelin que “fracasaron” según expertos; Immigrant Song en lista

Todos los días el rock avanza y con esto llegan nuevas canciones que quieren posicionarse en la industria, para destacar entre los mejores. Pero esto no es nada fácil, teniendo en cuenta que son varias las bandas que lanzan sus sencillos, con el fin de obtener un puesto importante en la industria musical, logrando que todo esto termine en fracaso, al tener una de las canciones con menos reproducciones y copias vendidas, como le pasó a Led Zeppelin.

A lo largo de su carrera, en varias oportunidades la agrupación ha lanzado varias canciones que, sin duda, podrían estar entre las más escuchadas. Sin embargo, hay otras tantas, que no lograron ser las mejores y para muchos fueron catalogadas como las peores, que no transmitieron nada.

El medio de comunicación internacional Indiehoy dio a conocer cuáles son las canciones de la banda que, para los artistas y sus fans, se consideraron. “malas” que no lograron llenar sus expectativas.

Las tres peores canciones en la historia de Led Zeppelin

Immigrant Song: Muchos la conocen, la cantan y destacan que es una de las mejores producciones de la banda. Pero eso no opinan sus integrantes, quienes en algunas oportunidades han mencionado que este sencillo no es tan fácil de entender para los nuevos fans, lo que hace que algunos no escuchen más la banda.

Plant, reconocido músico, confesó que esta canción “es totalmente ridícula”, la escribieron en un avión después de un concierto y esperaban relatar toda una aventura, que no logró ser la más escuchada.

Baby Come on Home: Cuando la banda estuvo en su punto más alto, tomaron la decisión de solo sacar algunas canciones y guardar otras, sin pensar que después no podrían tener tan buena acogida. Este fue el caso de este sencillo, que se grabó en 1968, pero tuvo su lanzamiento oficial en 1993. Los artistas revelaron que para ellos no se trató de algo ingenioso; aunque saben que no es una mala canción, sí consideran que no era lo que ellos esperaban.

All of my love: Una canción de amores y odios, algunos la conocen muy bien, la cantan al punto de convertirla en su favorita. Pero Page y Bonhman, en varias oportunidades han mencionado que es una canción muy “suave”, que no tiene nada que ver con lo que esperaban, pero no solo este sencillo, sino todo el álbum In Through The Out Door, que para ellos, fue un pequeño “fracaso”.