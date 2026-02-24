Hoy cumplen 51 años de Physical Graffiti: ¿qué significa el álbum más icónico de Led Zeppelin?

Led Zeppelin es, indudablemente, una de las bandas más grandes e históricas de la historia del rock. La agrupación de Jimmy Page y compañía logró acumular una cantidad destacada de fanáticos alrededor del mundo gracias a sus éxitos.

Últimas noticias del rock: Robbie Williams se presentará en Colombia por primera vez con ‘Britpop Tour’: Precio de boletas y más

Cada uno de estos fans tendrá la oportunidad de celebrar a la banda una vez más este 24 de febrero, gracias al aniversario de una de sus producciones discográficas más icónicas como agrupación.

Más noticias: ¿Qué significa Led Zeppelin? Esta es la razón por la que escogieron este nombre para la banda

Hoy martes se cumplen 51 años del ‘Physical Graffiti’ de Led Zeppelin, y por ello, aprovechamos para conmemorar este aniversario, pero también para hablarles del significado de este álbum.

¿Qué significa el ‘Physical Graffiti’ de Led Zeppelin?

Led Zeppelin acumuló una amplia cantidad de éxitos discográficos en sus inicios. Esta banda lanzó 4 álbumes homónimos entre 1969 y 1971, con los que acumuló composiciones resaltantes.

Le puede interesar: Festival tendrá a Linkin Park, Limp Bizkit, Guns N’ Roses y más: ¿fecha, en dónde y cuánto vale?

Para 1973, la banda ya poseía una trayectoria resaltante e incluso un éxito generacional como lo fue ‘Stairway to Heaven’. Aunque, una de sus producciones más brillantes llegaría 2 años después.

En 1975, Led Zeppelin lanzaría ‘Physical Graffiti’ un disco que exploraría sonidos hard, pero también matices pertenecientes al blues y al folk.

Más noticias: Documental de Led Zeppelin llega a reconocida plataforma de ‘streaming’: así puede verlo desde su casa

Dicho lanzamiento contó con 15 canciones, y varias décadas después se lanzaría una versión ‘deluxe’ con más tracks en su interior.

Lea más: ¿Metallica o Iron Maiden? Esta es la banda de heavy metal más escuchada en el mundo

Este disco resaltó de grandes maneras, y de hecho, tuvo canciones icónicas para la carrera de esta agrupación, como lo fueron ‘Kashmir’ o ‘In My Time of Dying’.

Para muchos, este álbum reafirmó el poderío artístico de Led Zeppelin y demostró que esta banda presentaba un sinfín de éxitos en su haber composicional.

En lo que se refiere al título de este álbum, para varios fanáticos resultó llamativo el nombre de ‘Physical Graffiti’, y Jimmy Page se refirió a esto.

El guitarrista explicó que este título fue una manera de representar la energía física que se invirtió en este proyecto, y la forma en que la música hacía parte de este graffiti compuesto por la banda.

Este 24 de febrero se cumplen 51 años de este histórico lanzamiento, el cual sigue presente en la memoria de los fanáticos de Led Zeppelin, dando muestra del gran legado de esta banda dentro de una industria que los recuerda con amor y pasión, como lo es la del rock.