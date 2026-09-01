¿Cuándo juega Millonarios, contra quién y a qué hora? Calendario partidos programados en septiembre 

El cuadro embajador ya hizo su regreso oficial a las canchas y ya se conocen cuáles serán todos los partidos que tendrá Millonarios en este nuevo mes de septiembre. El panorama del cuadro de la capital sigue sin ser el mejor; se encuentra en la quinta posición con 11 puntos en seis partidos jugados, pero no logró ganar en casa el pasado domingo 30 de agosto contra el Inter de Bogotá.

Sin embargo, aún quedan varios partidos en los que podría sumar tres puntos y así seguir avanzando para clasificar en las primeras posiciones. Aún faltan varios encuentros para conocer a los ocho equipos que van a clasificar a la siguiente ronda, pues en esta oportunidad la gran final de la Liga BetPlay 2026-2 será en las últimas semanas del mes de diciembre.

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Programación oficial de partidos de Millonarios en Septiembre

El primer partido de los embajadores en este nuevo mes será también uno de los más importantes. Santa Fe recibe en el Campín a Millonarios en el clásico capitalino el miércoles dos de septiembre del 2026 a las 8:25 p.m. y tendrá transmisión en vivo por el Rock N Gol de Radioacktiva.

Después, el domingo seis de septiembre, Millonarios va a jugar contra el Deportivo Pereira en lo que sería la fecha nueve de la Liga BetPlay a las 6:10 p.m.

El Cúcuta va a recibir a Millonarios el domingo 13 de septiembre del 2026 a las 8:15 p.m. en la fecha 10 de la Liga BetPlay, en lo que sería un mes donde gran parte de los encuentros del embajador serán en condición de visitante.

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Por el lado de la Copa Colombia, Barranquilla va a enfrentar a Millonarios el 16 de septiembre del 2026 a las 8:30 p.m. y el equipo ganador tendrá la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda, así que es un partido decisivo.

Millonarios vuelve a casa contra el Boyacá Chico en la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-2 el 19 de septiembre del 2026 a las 8:15 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá.

Después se viene uno de los encuentros más esperados del mes: Millonarios llega a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el próximo 23 de septiembre a las 8:30 p.m. en la fecha 12 de la Liga BetPlay.