Estos serían los tres peores discos de los Guns N’ Roses según expertos; ‘Chinese Democracy’ entre ellos

Sin duda alguna, Guns N’ Roses han hecho historia con sus discos de rock en la industria musical, donde son unos de los más populares. Desde la llegada del primer LP hasta la actualidad, han logrado acumular cientos de seguidores, quienes siempre están pendientes de todas las novedades que presenta la agrupación.

En esta oportunidad, le damos a conocer cuáles son los tres peores discos de la banda según los comentarios de varios expertos, quienes resumen esto según la importancia que tuvieron y los comentarios de los fans. Es importante mencionar que todo esto es algo subjetivo, teniendo en cuenta que hay otros que suelen amar las canciones de estas producciones.

¿Cuáles son los peores discos de Guns N’ Roses?

The Spaghetti Incident: Fue un disco que lanzaron en 1993 y desde entonces sabían que sería todo un éxito, pues lograron llegar a diferentes países de todo el mundo con sus canciones. Pero, para muchos, la banda hizo un cambio radical en este disco, en donde se escucharon varios covers que no iban tan de la mano con los que sus fans estaban esperando de esta entrega.

Algunos incluso dicen que debía ser una producción en donde se profundizara un poco más, la versión de ‘Hair of tthe dog’, no tuvo el impacto que todos estaban esperando y la portada del disco causó mucha inconformidad, al no tener el impacto esperado. Para algunos, tiene una calificación casi perfecta, incluso cuenta con un certificado platino por la RIAA, pero sus fans siguen inconformes con la entrega.

Chinese Democracy: Su lanzamiento se dio en el 2008 y, pese a que ya habían pasado varios años desde que sus fans habían pedido nueva música, esto no fue lo que querían. Presento una actualización en todo lo que se había escuchado hasta el momento relacionado con Guns N’ Roses.

La canción principal logró posicionarse entre los primeros cinco puestos en diferentes emisoras a nivel internacional. De hecho, logró llegar al puesto número tres en la lista de Billboard 200; el vinilo era difícil de conseguir, pero algunos mencionan que no cumplió con las expectativas.

GN’R Lies: La fecha de lanzamiento fue en 1988, pero todavía las personas hablaban de todo lo que era el segundo lanzamiento de la banda, así que tuvieron que hacer un esfuerzo extra si es que se querían convertir en protagonistas. Gran parte de las canciones fueron grabadas con guitarras acústicas, pero no lo suficiente para poder posicionarse en el top.

Alcanzó cinco veces el estatus de platino, pero esto no fue suficiente para sus seguidores, quienes aún en la actualidad consideran que les hizo falta un poco más para poder destacar sobre las otras bandas.