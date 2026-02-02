Revelan tráiler oficial y fecha de estreno de ‘Stranger Things: Relatos del 85’ en Netflix

Stranger Things se sigue posicionando como una de las series más populares en la plataforma de streaming Netflix. Tras sus exitosas cinco temporadas, ahora quieren dar a conocer una nueva historia, pero en esta oportunidad, en una versión animada que espera captar la atención de pequeños y grandes.

Por eso, en las últimas horas, se dio a conocer el tráiler oficial y la fecha de estreno de ‘Stranger Things’: Relatos del 85′, una nueva producción que fue ambientada de la misma manera que la historia real, esto con el fin de seguir con la misma trama. Este sería uno de los nuevos spin-offs que tiene la serie, en donde cuentan las historias inéditas de todo lo que está pasando en los dos mundos.

Leer más: ¿Usaron ChatGPT? Directora de “Stranger Things” aclaró rumores sobre el uso de IA en el final

¿Cuándo se estrena en Netflix el nuevo spin-off de Stranger Things?

‘Stranger Things: Relatos del 85’ es la nueva serie que está basada en todo lo que se contó en la serie original de los hermanos Duffer. Sin embargo, en esta oportunidad se cuentan otros relatos totalmente diferentes a lo que se ha visto, haciendo énfasis en todo lo que se vivió en los dos universos.

Además, en esta oportunidad hay nuevos personajes y otros misterios adicionales a todo lo relacionado con Vecna, que es la historia central de la serie. Hacen énfasis en todo lo relacionado con Once, Mike, Dustin y otros personajes que llegan para darle un giro a esta trama, pero captar la atención de todos los usuarios de la plataforma.

Seguir leyendo: Tres errores que marcaron el final de Stranger Things 5 y pocas personas notaron; cambiaron todo

Por otro lado, quieren mostrar un poco de nostalgia, una narrativa basada en hechos paranormales, con varios escenarios oscuros que podrían causar gran terror, pese a que toda la historia se desarrolle con personajes animados. De hecho, algunas personas creían que se trataba de una serie para niños, pero la historia va un poco más allá y está disponible para toda la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rotten Tomatoes (@rottentomatoes)

Este nuevo spin-off se va a estrenar en todo el mundo el próximo 23 de abril del 2026, tan solo cuatro meses después de que se presentara el final definitivo de la serie original. Por ahora, no se tiene conocimiento sobre si habrá nuevas series relacionadas con la serie, pues los hermanos Duffer aseguraron que no tenían nada en mente.