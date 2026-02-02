¿Habrá una temporada 4 de Ted Lasso? Lo que se sabe sobre el regreso del “coach” favorito de todos

La historia detrás de Ted Lasso logró cautivar a cientos de personas en todo el mundo, quienes con sus divertidas aventuras en los deportes lograron posicionar esta producción como una de las más vistas. Sin embargo, ya han pasado varias semanas desde el lanzamiento de la última temporada de la serie, que recibió una buena puntuación por parte de los críticos.

Ahora, tras tres años desde el lanzamiento de la última temporada y aunque se creía que ya la habían cancelado del todo, en los últimos días se anunció la llegada de una nueva entrega. Apple TV+ ya tiene todo listo para lo que será la cuarta entrega que podría sorprender a todos los fans de la serie.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de ‘Ted Lasso’?

El pasado 28 de enero, la plataforma de streaming presentó el primer adelanto de lo que será la cuarta temporada de la película de comedia protagonizada por Jason Sudeikis. La gran sorpresa es que los nuevos episodios van a llegar en el verano del 2026 y van a mostrar una nueva faceta de esta historia.

Ted regresa nuevamente a la pantalla chica, pero en esta oportunidad va a entregar un equipo de fútbol femenino de segunda división. Pero esto es todo un riesgo, algo que nunca ha hecho, así que conoce una nueva faceta en donde empieza a trabajar de la mano con las mujeres.

En el primer avance que se dio a conocer en redes sociales, se ve al protagonista entrenando a unas mujeres en su gran regreso a Hannah Waddingham junto a otros actores de ediciones pasadas. Esto quiere decir que no solo es el regreso de Ted, sino también de otras estrellas que se convirtieron en los más queridos de la serie.

La historia y la trama son completamente nuevas, teniendo en cuenta que en el 2023 ya habían grabado lo que sería una despedida de la serie, hablando sobre lo que sería una vida diferente. Pero ahora, regresaría para estar con su familia y cumplir una nueva faceta como entrenador deportivo.

No se conocen muchos detalles sobre todo lo que sería el lanzamiento, así que por ahora solo han mencionado que sería en el verano del 2026, pero no han revelado la fecha exacta.