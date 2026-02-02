Revelan tráiler oficial de la biopic de Michael Jackson: fecha de estreno y dónde ver

El ‘rey del pop’, Michael Jackson, se convirtió en una de las figuras musicales más importantes en todo el mundo, quien logró posicionar su música y llenar los estadios más importantes en todo el mundo. Pero el pasado 25 de junio del 2009 se apagó su voz y falleció a causa de una intoxicación aguda.

Ahora, con el fin de recopilar todo lo que fue la historia de Michael Jackson y su camino a la fama, Universal Pictures ya dio a conocer el tráiler de la película titulada ‘Michael’. Allí se van a mostrar todos los detalles relacionados con su paso por la música y las producciones que lo llevaron a estar en la cima del éxito.

¿Cuándo se estrena la película sobre la vida de Michael Jackson? Todo lo que debe saber

Esta nueva producción de cine, que va a recordar todo lo relacionado con el rey del pop, será protagonizada por Jaafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson. Él siempre se consideró un artista, pero este será su gran debut por todo lo alto en la pantalla grande.

Gracias a esto, el parecido entre el protagonista y el artista en la vida real es mucho, lo que le da ese toque de realidad. En esta oportunidad, lo van a acompañar otros talentos internacionales como Laura Harrier, Juliano Krue, Colman Domingo, entre otros actores que son reconocidos en todo el mundo y le van a dar ese toque de realidad.

En esta oportunidad, el director será Antoine Fuqua, quien ya en varias oportunidades estuvo a cargo de importantes cintas internacionales. El guion es de John Logan, pero con el apoyo de toda la familia de Michael Jackson, quienes estuvieron a cargo de todos los detalles de la historia.

Aún no se conocen muchos detalles sobre todo lo que podría tratar la película, pero algunas personas han mencionado que los escándalos que tuvo el cantante no se tocarían en esta película. Todo esto, por respeto a las peticiones de la familia, quien está detrás de toda la producción.

La película llega a las salas de cine de todo el mundo el próximo 23 de abril del 2026 y muchos dicen que se convertiría en una de las mejores cintas que se podrán ver este año, en cuanto producciones biográficas.