Tres películas de anime que van a llegar a las salas de cine y buscan superar a ‘Demon Slayer’

Las producciones de anime se están posicionando entre las más vistas en la pantalla grande, por lo que son muchas las personas que llegan a las salas de cine a ver su cinta animada favorita. De hecho, todo esto quedó en evidencia tras el estreno oficial de ‘Demon Slayer’ que logró un récord en taquilla a tan solo unos días de su lanzamiento oficial.

Por eso, si esa película le gustó, sin duda hay otros animes que próximamente podrían llegar a las salas de cine de todo el mundo y que, sin duda, serían un éxito. Además, se espera que estén en competencia directa con producciones de Mavel, por lo que en poco tiempo podrán hacer historia entre los fans de esta cultura.

Tres películas de anime que van a llegar a cine

‘Jujutsu Kaisen: Ejecución’: Este popular anime podría captar la atención de cientos de personas, por lo que vas a poder ver los mejores de las peleas de Shibuya con los históricos problemas que siempre se presentaban en la vida de Jujutsu Kaisen, quien va a recibir una orden de ejecutar a su compañero. En medio de todo esto, deberá tomar decisiones importantes que harán volar su cabeza; su estreno en salas de cine en Colombia se dará el próximo 20 de noviembre y espera tener una gran acogida por parte del público.

‘100 meters’: Es una película que sin duda se espera que logre superar todo lo que fue Demon Slayer, pues su trama es totalmente diferente a lo que muchos están acostumbrados, dando prioridad a la vida de una deportista elite que debe empezar a enfrentar varios problemas que llegan a su vida, si quiere superar su carrera. Se espera que esta cinta llegue a las salas de cine del país en noviembre, pero esto aún no se ha confirmado, así que sería una sorpresa para los fans.

‘Chainsaw man’: Esta es una historia de acción y aventura que habla sobre todo lo que pasa en la vida de Denji, un cazador de demonios para la Yakuza, salvando todo lo que le heredaron sus padres, justo antes de que él fuera tradicional y perdiera el conocimiento. Ahora, se da inicio a una guerra de demonios que nadie se esperaba, en donde el cazador se va a encontrar a sus enemigos y tendrán unas batallas que van a impactar a los fans. Su estreno oficial en alas de cine es el próximo 20 de noviembre del 2025 en Colombia.