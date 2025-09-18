Uno de los personajes más esperados llega a ‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2’: ¿De quién se trata?

‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2’ es uno de los videojuegos más adorados por parte de los amantes del anime. Esta entrega les permite disfrutar de las emociones de la aventura de Tanjiro.

Desde su lanzamiento miles de personas han disfrutado de este juego en la comodidad de sus consolas, y con un entusiasmo notable.

La emoción por parte de estos amantes del anime ha sido cada vez más notable en las últimas semanas, no solo por la llegada del arco del Castillo Infinito, sino también por un gran personaje que dirá presente en el videojuego.

Un personaje esperado llega a ‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2’

Indudablemente, varios de los personajes de ‘Demon Slayer’ cuentan con un cariño destacado por parte de sus fans.

Tanjiro, Nzuko o Inosuke son algunos de los integrantes de esta trama, los cuales han llegado a generar gran cariño por parte de sus fans.

Sin embargo, hay un personaje que sale de estos nombres, y que ha sido esperado por una larga cantidad de tiempo en el videojuego.

Se trata de Muzan Kibutsuji, el antagonista de esta obra, siendo uno de los principales miembros de esta legendaria trama.

Luego de mucho tiempo sin contar con él, este personaje llegará como un miembro jugable del roster de este título, con el que podrá protagonizar varios batallas imperdibles desde la comodidad de su consola.

Muzan Kibutsuji llegará en una actualización, la cual después de instalada le permitirá disfrutar de este personaje desde el menú de selección.

Aunque esta es una novedad brillante, no es el único personaje nuevo que llegará a ‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2’.

Sumados Muzan Kibutsuji, como celebración al lanzamiento de la película del arco del Castillo Infinito llegarán los siguientes personajes:

Tanjiro Kamado

Zenitsu Agatsuma

Giyu Tomioka

Shinobu Kocho

Doma

Akaza

Kaigaku

Varios de estos llegarán en versiones especiales del Castillo Infinito. Sin embargo, al menos por el momento, estos formarán parte del pase de temporada de pago que posee este videojuego.

En caso de que nunca haya disfrutado de este título, le recordamos que puede hacerlo a través de PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S o Nintendo Switch.