Rolling Stone escogió los 5 mejores discos de metal del 2025; Deftones en la lista

La revista Rolling Stone, uno de los medios musicales más influyentes a nivel mundial, publicó su listado anual con los mejores lanzamientos discográficos de metal de 2025.

Como cada año, el medio realizó una selección basada en el impacto, la propuesta artística y la calidad musical de los álbumes publicados durante los últimos meses.

Le puede interesar: Los tres mejores discos de metal en la historia; Rust in Peace de Megadeth en la lista

Reconocida por sus críticas, rankings y análisis de la industria musical, Rolling Stone volvió a poner el foco en el metal, un género que sigue renovándose y ampliando sus fronteras.

En esta ocasión, la revista destacó cinco discos que, según su criterio editorial, marcaron el pulso del metal en 2025, con nombres consagrados y propuestas más experimentales.

Los 5 mejores discos de metal lanzados en 2025

Tras un año marcado por lanzamientos muy diversos dentro del metal, Rolling Stone elaboró un ranking con los cinco discos que, a su criterio, lograron destacarse por su propuesta musical, composición y relevancia dentro de la escena.

5. Primitive Man – Observance

La banda estadounidense de doom y sludge metal presentó un disco oscuro y denso, con canciones lentas y pesadas que reflejan una mirada crítica sobre la realidad actual. Observance profundiza en sonidos opresivos y climas sombríos, reafirmando el estilo crudo y extremo del trío.

4.Dream Theater – Parasomnia

Con el regreso del baterista Mike Portnoy, Dream Theater lanzó un nuevo álbum de metal progresivo que retoma la esencia clásica del grupo. Parasomnia se destaca por su complejidad técnica, cambios de ritmo constantes y largas secciones instrumentales lideradas por la guitarra de John Petrucci y los teclados de Jordan Rudess.

3. Ghost – Skeletá

La banda sueca continuó su crecimiento internacional con un disco pensado para grandes escenarios. Skeletá combina metal, rock y elementos melódicos, con canciones que mantienen el estilo teatral de Ghost y un enfoque más emocional en sus letras.

Mire también: La canción de heavy metal en español que se metió entre las mejores del 2025, según Rolling Stone

2. Agriculture – The Spiritual Sound

Este álbum sorprendió por su propuesta experimental. Agriculture mezcla black metal, noise y pasajes más melódicos, con cambios bruscos de intensidad y estructuras poco convencionales. Rolling Stone lo destacó como uno de los trabajos más innovadores del año dentro del género.

1. Deftones – Private Music

En el primer puesto aparece Deftones con su décimo álbum de estudio. Private Music mantiene el sonido característico de la banda, combinando riffs pesados con atmósferas melancólicas y emocionales. El disco fue valorado por su equilibrio entre identidad clásica y una propuesta actual, reafirmando la vigencia del grupo en la escena del metal moderno.