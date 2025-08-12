Esta es la mejor canción en la trayectoria de los Rolling Stones, según expertos

Los Rolling Stones son, de manera notable, una de las mejores bandas en la historia del rock. Esta agrupación tiene una trayectoria extensa e intachable, gracias a su talento, y a varios éxitos inolvidables.

Particularmente, esta banda ha sido capaz de brillar con varios miembros legendarios de la industria, como es el caso de Mick Jagger o Keith Richards.

Por ello, para festejar el legado tan brillante de esta banda, aquí les hablaremos sobre la que, según expertos, es la mejor canción en la trayectoria de los Rolling Stones.

¿Cuál es la mejor canción de los Rolling Stones?

De forma amplia y resaltante, los Rolling Stones han sido capaces de acumular una cantidad enorme de álbumes y éxitos.

Esta agrupación logró marcar a sus fans con el brillo de distintas piezas inolvidables para la industria musical.

Muchas de ellas han contado con un reconocimiento brillante dentro del género. Varias son resaltadas como una parte histórica de la música.

La amplia variedad de composiciones que ha logrado Rolling Stones a lo largo de su historia, hacen difícil elegir 1 como la mejor de esta banda.

Sin embargo, un grupo de expertos se atrevió a resaltar una canción en particular como la más brillante de su discografía.

La revista especializada, Rolling Stone, publicó hace algunos meses una lista con las 500 mejores canciones de la historia, y entre los primeros puestos resaltó una de la banda de Mick Jagger.

Esta canción se trata, nada más y nada menos que, ‘Gimme Shelter’, una canción claramente emocional, y se trata de una creación de la dupla Jagger-Richards.

Su lanzamiento se dio en 1969, y en el ranking ocupó el puesto 13. Por ello, no solo sería la mejor canción de los Rolling Stones, sino también estaría entre las mejores del rock y la industria musical.

Dicho éxito formó parte del álbum ‘Let It Bleed’, y de hecho, es el ‘track’ inicial de esta producción, que es el octavo en el orden de la discografía de la banda.

Indudablemente, esta banda posee un legado histórico con el que llegó a estremecer la industria musical. Los de Mick Jagger han sido la inspiración de varias agrupaciones, por lo que son parte de lo más alto del rock.