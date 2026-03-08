Dayro Moreno rompe una nueva marca histórica en Colombia: así va la tabla de goleadores

Dayro Moreno, una de las mayores estrellas del Fútbol Profesional Colombiano, volvió a brillar durante esta semana. El ariete del Once Caldas ha destacado gracias a su extensa trayectoria, y por supuesto, su capacidad de anotar.

Esto quedó demostrado el pasado viernes 6 de marzo, luego de que el delantero consiguiera anotar de penal en una victoria clave del ‘blanco blanco’ frente al Deportivo Cali.

Dicho tanto le sirvió a Dayro para ampliar su cifra goleadora, pero, también le permitió romper una nueva marca histórica en el contexto de la liga local.

Dayro Moreno rompió un nuevo récord

Para nadie es un secreto que, Dayro Moreno es uno de los goleadores con mayor olfato goleador en la historia del fútbol en Colombia. Este anotador ha conseguido grandes tantos con la camiseta del Once Caldas.

Esto, por supuesto, ha servido para que el delantero se posicione como el máximo anotador colombiano de la historia, pero, había una marca que curiosamente se le había resistido.

Dayro Moreno no había logrado posicionarse como el mejor goleador en la historia del Once Caldas, equipo en el que ha brillado durante esta etapa reciente de su carrera.

Dicha marca era sostenida por Sergio Galván Rey, aunque esto quedó atrás luego de su tanto frente al Deportivo Cali. Dayro logró su gol número 172 con el equipo de Manizales, y ahora es su máximo anotador.

Claramente este logro emocionó a toda su fanaticada, sobre todo al ser una nueva marca para una carrera histórica, donde el gol ha sido protagonista por varios años, tanto en Europa como en Colombia.

Del mismo modo, este gol le sirve para posicionarse con mayor ventaja como el mejor goleador en la historia del fútbol en Colombia.

Moreno superó en esta marca a Falcao y a todos sus perseguidores hace un buen tiempo, y de hecho, esta diferencia se ha acrecentado de mayor forma con sus tantos recientes.

El ranking actual de goleadores marcha de la siguiente manera:

1- Dayro Moreno – 379 goles

2- Radamel Falcao – 357 goles

3- Victor Hugo Aristizabal – 346 goles

4- Carlos Bacca – 345 goles

5- Juan Pablo Ángel – 291 goles

Sin dudas, cada uno de estos goles son testigo vivo del legendario legado de Dayro Moreno en el Fútbol Profesional Colombiano.