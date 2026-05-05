Recupere más de 10 GB en su disco duro desactivando esta función oculta

En muchos equipos con Windows, existe una función silenciosa que puede estar consumiendo una porción considerable del almacenamiento sin que el usuario lo perciba. Se trata del Modo de Hibernación, una herramienta activada por defecto que puede ocupar entre 6 GB y 12 GB del disco duro, además de mantener cierto uso constante de memoria RAM.

Este mecanismo permite conservar el estado exacto del sistema al apagar el equipo. En la práctica, el usuario puede retomar su trabajo tal como lo dejó. Para lograrlo, el sistema guarda toda la información en un archivo oculto denominado hiberfil.sys, ubicado en la raíz de la unidad principal, generalmente el disco C. Su tamaño depende de la configuración del hardware, especialmente de la memoria instalada.

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El archivo no resulta fácil de detectar. El Explorador de Archivos lo mantiene invisible bajo la configuración estándar. Solo al desactivar la opción “Ocultar Archivos Protegidos del Sistema Operativo” aparece a la vista. Desde ese mismo archivo, el sistema también administra el llamado Inicio Rápido, una función que acelera el encendido al precargar ciertos procesos y controladores.

¿Cómo desactivar el modo hibernación en Windows?

Para quienes necesitan liberar espacio de forma inmediata, existe una solución directa. El sistema permite desactivar esta función mediante el símbolo del sistema (cmd). Basta con ejecutar el comando “powercfg /hibernate off” para eliminar la hibernación y borrar automáticamente el archivo hiberfil.sys. El resultado: varios gigabytes recuperados en cuestión de segundos.

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Sin embargo, este cambio trae consecuencias. El equipo deja de utilizar el Inicio Rápido y adopta un apagado tradicional completo. Aunque la diferencia en velocidad de arranque no suele ser significativa en dispositivos modernos, en computadoras con discos duros mecánicos puede notarse más.

La medida cobra especial relevancia en laptops o equipos con almacenamiento limitado, como unidades de 256 GB, donde cada espacio disponible marca la diferencia. Además, un apagado completo reduce la carga constante en los componentes y puede contribuir a una mayor estabilidad del sistema.

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Aun así, conviene considerar los inconvenientes. Al eliminar la hibernación, desaparece esa opción del menú de apagado. En portátiles, el riesgo aumenta: si la batería se agota completamente, el sistema no podrá guardar automáticamente el estado de las aplicaciones abiertas, lo que podría traducirse en pérdida de información no guardada.

Más allá de esta función, mantener el sistema optimizado exige acciones adicionales: eliminar archivos temporales, revisar descargas acumuladas, desinstalar programas innecesarios y considerar alternativas como almacenamiento en la nube o dispositivos externos para evitar la saturación del equipo.