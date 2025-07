Los requisitos que debe cumplir su PC para ser compatible con Windows 11, ¿está el suyo?

Windows 11 ha sido uno de los grandes avances en materia de computadores en los últimos años. La llegada de este nuevo sistema operativo emocionó a miles de personas desde su lanzamiento en el 2021.

Particularmente, este se ha convertido en el centro de mando de miles de computadores en todo el mundo, gracias a los grandes avances que permitía disfrutar a los amantes de lo cibernético y la tecnología.

Sin embargo, en caso de que aun no lo tenga en su PC, aquí les contamos cuales son los requisitos mínimos, y los computadores que no son ni serán compatibles con este sistema operativo.

Los requisitos de Windows 11 para su PC

Década tras década, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Grandes artefactos han sido creados, y distintos elementos especiales han facilitado la vida del ser humano.

Esto ha generado un apego importante hacia la tecnología, especialmente en el uso diario de ciertos dispositivos en la cotidianidad, como el teléfono celular, o los computadores.

En el caso de estos últimos, uno de los grandes avances que se han presentado en el último tiempo, son las nuevas versiones de sistemas operativos.

Dentro de este aspecto, varias franquicias han resaltado, como es el caso de Linux, pero, si hay un gigante en esta área es, sin dudas, Windows.

Este último ha sorprendido en varias ocasiones a los internautas, con lanzamientos brillantes como los de Windows 10 u 11.

Este último ha encantado a muchos, por lo que muchos sienten atracción por instalarlo. Sin embargo, es necesario puntualizar que para ello, su PC debe cumplir ciertos requisitos.

Debido al PC de este sistema operativo, es necesario que su computador tenga los componentes necesarios.

Los requisitos mínimos para Windows 11 son los siguientes:

Procesador: 1 giga Hertz o más rápido con 2 núcleos

1 giga Hertz o más rápido con 2 núcleos RAM: 4 gigabytes

4 gigabytes Almacenamiento: 64 GB o más

64 GB o más Firmware: UEFI compatible con arranque seguro

UEFI compatible con arranque seguro TPM: Módulo de plataforma segura

Módulo de plataforma segura Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o más con controlador WDDM 2.0

Compatible con DirectX 12 o más con controlador WDDM 2.0 Pantalla: Pantalla de alta definición 720p

Estos detalles también pueden ser verificados en la página web oficial de Microsoft.

Cualquier computador que no cumpla con estas características no es compatible con Windows 11. A pesar de esto, puede forzar su instalación, pero el rendimiento no será el adecuado, y puede poner en riesgo su PC.

Cabe destacar que de manera usual, Windows lanza varias actualizaciones para este sistema operativo, lo que puede aumentar los requisitos mínimos, según la versión, dejando así su PC incompatible.

¿Desde cuándo puede ser incompatible su PC?

Particularmente, Windows lanza actualizaciones de manera periódica, por lo que, según su PC, los requisitos pueden ser mayores a lo que posee su PC en cada ‘update’.

Por ello, en cada caso, si desea instalar Windows 11 en su PC, debe estar atento a los cambios anunciados desde Microsoft, y los requisitos que puede solicitar.