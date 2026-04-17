¿Quién es el máximo goleador de la Champions del 2026? Así quedó la tabla tras cuartos de final

La Champions League ha vivido grandes semanas de definición durante este mes de abril. La icónica competencia del fútbol europeo ha presentado una cantidad importante de encuentros, en los que ha concretado sus semifinalistas.

Luego de varios partidos llenos de gran emoción, los 4 equipos que quedan en carrera para este torneo son: Bayern Munich, Atlético de Madrid, Arsenal y Paris Saint-Germain.

Varios jugadores han destacado en medio de esta definición. Aunque, en este caso puntual resaltaremos a 5 nombres puntuales, que se posicionan como los grandes líderes de la tabla goleadora de esta competencia.

Los 5 máximos goleadores de la Champions League

Esta edición de 2025-2026 de la Champions League ha contado con lo mejor del fútbol europeo. Grandes estrellas han brillado en esta competencia, y le han dado el pase a su equipo para seguir en carrera.

Uno de ellos es, por supuesto, Luis Díaz, quien consiguió un tanto clave en esta competencia, para eliminar al Real Madrid con la camiseta del Bayern Munich.

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Sin embargo, otros nombres han anotado goles con mayor asiduidad, entre ellos, uno de los arietes compañeros del colombiano en el equipo alemán.

Luego de los cuartos de final, la tabla de goleadores de esta competencia marcha de la siguiente manera:

1- Kylian Mbappé (Real Madrid) – 15 goles

2- Harry Kane (Bayern Munich) – 12 goles

3- Anthony Gordon (Newcastle United) – 10 goles

4- Julián Álvarez (Atlético de Madrid) – 9 goles

5- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) – 8 goles

Dentro de esta lista, solo 3 jugadores siguen vivos en la competencia, por lo que tendrán, como mínimo, 2 partidos de oportunidad para alcanzar la cifra que mantiene a Mbappé como líder.

¿Cuándo iniciarán las semifinales?

Luego de que se definieran los grandes semifinalistas de la Champions League, la emoción es total, sobre todo por parte de los hinchas de estos clubes.

Grandes cracks dirán presente en la ronda de semifinales de este torneo, y lo harán con 2 cruces absolutamente apasionantes.

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Esta fase se definirá con partidos entre Atlético de Madrid y Arsenal por un lado, y Bayern Munich ante Paris Saint-Germain por otro.

Estos choques sucederán los días 28 y 29 de abril para las idas, y por último 5 y 6 de mayo para los encuentros de vuelta.