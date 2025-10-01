El club al que le han pitado más penales en la historia de la Champions League: rompió récord hace poco

La Champions League ha entregado una gran cantidad de emociones en las últimas horas. Este torneo europeo presentó varios choques imperdibles, entre equipos de talla mundial quienes compiten por la corona del balompié.

Clubes de la talla de Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich y más, muestran un arsenal lleno de jugadores de talento notable, lo que los convierte en contendientes de este torneo.

Más noticias: UEFA Champions League anunció histórico cambio para 2026: no volverá a ser como antes

Sin embargo, en este caso hablaremos sobre un dato curioso de este torneo, como lo es el equipo con mayor cantidad de penales a favor sancionados en la historia de la competición.

El equipo con más penales a favor en la historia de la Champions League

La Champions League ha tenido una gran cantidad de ediciones en su historia. Año tras año, varios equipos dejan el todo por el todo en la cancha, con el objetivo de obtener la gran corona del fútbol europeo.

Hay una gran cantidad de equipos que han vivido partidos imperdibles dentro de esta competición, pero, también polémicos año tras año.

En cada edición hay eliminatorias, las cuales se definen por detalles polémicos y decisiones controversiales que han protagonizado la escena del fútbol mundial.

Muchos de estos casos son definidos por penales, los cuales han llevado a que varios fanáticos rumoren que este torneo incluso está amañado.

Más noticias: Así le fue al Liverpool en su comienzo en Champions League sin Luis Díaz: algunos fans se decepcionaron

Claramente, esto nunca ha sido probado, pero, si les hablaremos sobre los equipos con mayor cantidad de penales a favor señalados en este torneo.

El ranking se presenta de la siguiente manera:

1- Real Madrid – 65

2- Bayern Munich – 63

3- Barcelona – 56

4- Manchester City – 37

5- Arsenal – 36

El récord dentro de este apartado fue roto recientemente por el Real Madrid, quien venció 2 partidos seguidos en esta competencia con tantos desde el punto penal.

El primero de ellos fue ante el Olympique Marsella, a quien venció por 2-1, con 2 tantos de Kylian Mbappé desde esta instancia.

Esos 2 goles le permitieron posicionarse como primero en esta estadística, pero, también extendió su ventaja, en su reciente choque ante el Kairat.

En dicho partido, Mbappé volvió a anotar desde el punto penal, en un triunfo que fue culminado por 0-5. De esta manera, el Real Madrid amplió su liderato en esta particular estadística de la Champions League.