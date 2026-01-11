Querido personaje de ‘Los Simpson’ le dio ‘adiós’ para siempre a la serie; así fue su despedida

Cientos de personas en todo el mundo todos los días se conectan con los episodios de la serie animada ‘Los Simpson’ que se convirtió en una de las más vistas que sigue vigente, pese a los años. Sin embargo, con el paso del tiempo han dejado de lado a personajes que, si bien se convirtieron en los más queridos, ya no aportan mucho a la historia.

En los últimos meses, los creadores de la serie han dado a conocer los nombres de varios de los famosos personajes animados que ya dijeron adiós a la producción. Incluso, mencionan que después de años en la pantalla chica, no consideran que deban seguir y por eso los han dejado de lado en la creación de los nuevos episodios.

¿Cuál es el personaje de ‘Los Simpson’ que desaparece?

Según se dio a conocer en días pasados, el personaje amado por varios fans de la serie y que hace referencia a un hombre amante de la cerveza, se despide de la serie para siempre.‘El hombre Duff’, la imagen de la marca de licor que durante años ha sido conocida como la original de esta producción.

Hay más de cien capítulos en donde este personaje se convierte en uno de los protagonistas, teniendo en cuenta que es la imagen oficial de la cerveza que tanto toma Homero. Además, duró en la serie un total de 30 años, pero con el paso del tiempo le hacían algunas modificaciones para poderse adaptar a la época.

Durante el capítulo ‘Severance’, que se estrenó el pasado 4 de enero de 2026, se puede ver cómo le hacen la despedida oficial. Allí se puede ver cómo llega el hombre Duff a la sala de la familia Simpson a anunciar que la marca de cerveza tomó la decisión de retirar el personaje, por lo que él viene a despedirse de Homero y Marge.

Además, menciona que todo esto tiene que ver con los cambios que han hecho desde mercadeo, pues en la actualidad las personas ya no recuerdan a las marcas por sus mascotas o personajes, como sí pasaba antes. En redes sociales, algunos usuarios han lamentado estos cambios e incluso critican las nuevas temporadas de la serie, asegurando que las nuevas versiones no han sido tan positivas.

Por ahora, no se tiene mucha información sobre si van a desaparecer otros personajes para darle la bienvenida a unos nuevos, que aporten a la narrativa de las nuevas historias relacionadas con la serie.