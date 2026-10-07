¿Queen se retira de manera definitiva? Brian May anunció importante decisión sobre el futuro de la banda

Queen es, sin lugar a dudas, una de las bandas de mayor prestigio y reconocimiento dentro de la industria musical en todo el mundo. Este grupo ha contado con una cantidad notable de apoyo a nivel internacional, gracias a éxitos históricos.

Gracias a su éxito enorme de la mano de Freddie Mercury, este grupo logró establecer un legado totalmente inolvidable.

Lea más: ¿A qué hora tocan Apocalyptica y Stratovarius en Rock al Parque 2026? Este es el horario y escenario

Incluso, después el fallecimiento de este artista, Queen se ha mantenido en los escenarios, con la participación estelar de Adam Lambert como su protagonista vocal.

Sin embargo, esta etapa habría llegado a su fin. Brian May, el legendario guitarrista de esta banda, explicó que Queen, en principio, se alejará de los escenarios.

Más noticias: Canciones de Queen infravaloradas que merecen mucho más reconocimiento

Brian May dice adiós a las giras de Queen

Para nadie es un secreto que, la gran esencia musical de Queen surgió en sus inicios con la presencia de Freddie Mercury tras los micrófonos. La primera de esta etapa presentó a una de las mejores bandas de la historia.

Otros leyeron: Estas son las posibles bandas de rock para el cartel del Estéreo Picnic 2027: nombres legendarios

Sin embargo, luego del fallecimiento de este legendario vocalista, Queen continuó. La banda no lanzó más producciones de gran tamaño, pero se mantuvo en los escenarios.

Brian May y Roger Taylor se mantuvieron en los escenarios como miembros originales, en compañía de Adam Lambert, cantante que ocupó el micrófono en esta banda.

Lea más: Estas son las mejores canciones de rock para demostrar su amor; Aerosmith y Queen presentes

Esto ocurrió en años recientes, con una gira mundial bajo el nombre de ‘The Rhapsody Tour’. El último show de esta época tuvo lugar en 2024, con un show de cierre desde el Tokyo Dome.

Algunos fanáticos aún soñaban con volver a ver a esta formación alternativa de Queen, pero, Brian May mencionó que esto podría no volver a ocurrir.

El guitarrista reveló que la banda podría entrar a su retiro definitivo, pues han decidido continuar sus vidas lejos de los escenarios.

Más noticias: Así puede activar el modo ‘Queen’ en WhatsApp: la pasión por los clásicos desde su teléfono celular

May explicó que durante su último tour se dio el fallecimiento de un amigo cercano a su familia. A causa de esto quiso tomarse unos días para ir a su hogar, pero su ‘tour manager’ no se lo pudo permitir por cuestiones de agenda musical.

Frente a esto, el guitarrista explicó que prefería su libertad, antes de tener que renunciar a estas cosas por la música. Por ello, dejó entrever que Queen tomaría su retiro de forma definitiva.

Le puede interesar: La extraña teoría detrás del significado de ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen ¿Una confesión de Mercury?

Aun así, el pasado 6 de octubre May hizo una clarificación clave. El guitarrista de Queen reveló que se malinterpretaron sus declaraciones.

Brian explicó a sus seguidores en Instagram que Queen tomará una pausa, aunque no descarta un próximo regreso a los escenarios. De hecho, aseguró que tanto él como Roger Taylor trabajan en proyectos para Queen.

Siga leyendo: Las mejores canciones de rock para subir el ánimo; Queen y Linkin Park en la lista

Por ahora, la banda británica se tomará un descanso, aunque el sueño de sus fanáticos de verlos en vivo en la actualidad se mantiene con vida.