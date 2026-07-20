Avengers Doomsday ya tiene tráiler: el regreso que sacudió a los fans de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel entra en una nueva etapa con una amenaza que promete cambiarlo todo. Avengers: Doomsday ya tiene su primer tráiler oficial y el adelanto dejó una gran revelación: varios de los héroes más importantes de la franquicia tendrán que unir fuerzas para enfrentar a Doctor Doom, un enemigo cuyo poder parece superar cualquier batalla vista hasta ahora.

Marvel Studios presentó el avance junto con el inicio de la venta anticipada de entradas, un movimiento que sorprendió a los seguidores porque muchos esperaban que el estudio guardara el material para su aparición en la San Diego Comic-Con. La película llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y apunta a convertirse en uno de los estrenos más grandes de la compañía.

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Doctor Doom pone contra las cuerdas a los Vengadores

El tráiler plantea una alianza entre personajes de distintos mundos de Marvel. La llegada de Los Cuatro Fantásticos a la torre de los Nuevos Vengadores marca el inicio de una reunión que incluirá héroes de Wakanda, integrantes de los X-Men, figuras del universo mutante y antiguos miembros del equipo más poderoso de la Tierra.

Thor aparece como uno de los líderes de esta unión y advierte que la amenaza que se aproxima supera cualquier enemigo enfrentado anteriormente: “Algo se acerca, algo que tal vez no podamos evitar. Antes de que acabe el día nos enfrentaremos a una decisión inconcebible”.

La escena que más llamó la atención muestra a Doctor Doom enfrentando al dios del Trueno y bloqueando con facilidad el ataque de Stormbreaker. La secuencia confirma que el personaje interpretado por Robert Downey Jr. llegará con un nivel de poder que pondrá en peligro a todos los protagonistas.

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Avengers: Doomsday traerá regresos inesperados

Uno de los grandes atractivos del adelanto es la aparición de rostros que marcaron la historia de Marvel. Robert Downey Jr. regresará al universo de los Vengadores después del cierre de Iron Man en Endgame, aunque esta vez interpretará al principal antagonista de la historia.

El tráiler también confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, una noticia que generó expectativa entre los seguidores desde que Marvel comenzó a lanzar adelantos individuales de sus personajes.

El avance muestra además a Pedro Pascal como Mister Fantastic, Vanessa Kirby como Invisible Woman, Paul Rudd como Ant-Man, Florence Pugh como Yelena Belova, Anthony Mackie como Captain America, Simu Liu como Shang-Chi, Tom Hiddleston como Loki y a los mutantes Charles Xavier, Magneto y Cyclops, interpretados por Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden.

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